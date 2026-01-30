Ramos Pinto, Rd Douro Urtiga 2019

Ramos Pinto è una delle cantine che rappresentano l’eccellenza enoica del Portogallo: fondata alla fine dell’Ottocento da Adriano Ramos Pinto, l’azienda si trova infatti a Vila Nova de Foz Côa, nel cuore della Valle del Douro. La tenuta copre una superficie complessiva di circa 400 ettari, di cui 200 dedicati alla coltivazione della vite. Le vigne hanno un’età media di 30 anni e sono allevate ad altezze variabili, che vanno dai i 100 ai 600 metri sul livello del mare. Ben radicata alla tradizione, Ramos Pinto utilizza soltanto vitigni locali per la propria produzione, fra cui Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinta da Barca. La proprietà si articola su quattro tenute, ciascuna caratterizzata da particolari peculiarità: Quinta do Bom Retiro, Urtiga, Quinta dos Bons Ares e Quinta de Ervamoira. Il Douro Urtiga 2019, maturato per 12 mesi in legno piccolo francese e americano, profuma di lamponi e ciliegie mature, con tocchi di cannella e vaniglia a rifinitura. In bocca il sorso non manca di potenza e struttura, ben declinata da una buona vivacità acida, che allunga un finale profondo e dai ritorni fruttati e speziati. Ramos Pinto fa parte del Gruppo Roederer - che mette insieme Château de Pez, Château Haut-Beausejour, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande e Château Bernadotte, Champagne Roederer, Deutz, Domaines Ott, Delas Frères, , Roederer Estate e Scharffenberger.

