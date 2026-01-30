Giano Restaurant - Roma

Giano Restaurant, a firma dello chef stellato siciliano Ciccio Sultano, si trova a ridosso di via Veneto, in un angolo di pace all’interno del moderno e sofisticato Hotel “W Rome”. Prende il nome dall’enigmatica divinità a due facce dell’Antica Roma che guarda contemporaneamente al passato e al futuro. Il nome è stato scelto proprio perché rappresenta l’approccio dello chef Sultano verso una tradizione culinaria siciliana, dove tradizione e innovazione si incrociano. Tra le proposte del menu sono vivamente consigliati piatti iconici come lo Spaghetto Taratatà (tonno e bottarga); il Pacchero alla Fuorinorma (una pasta alla Norma modernizzata) oppure la Ventresca di tonno glassata al mosto, con crema di cipolla e fondo di vitello, prezzemolo e menta fritta. Ma anche i dessert, da ricette del pastry chef Fabrizio Fiorani, non sono da meno: su tutti il cannolo siciliano servito con sorbetto di mandorla e zuppetta di fichi d’india tiepida. La carta dei vini è ben fornita e accuratamente selezionata.

(Cristina Latessa)

