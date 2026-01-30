Elena Walch, Doc Alto Adige Pinot Bianco Kristallberg 2023

Uscito per la prima volta con l’annata 2015, l’Alto Adige Pinot Bianco Kristallberg è un “vino di montagna”, ottenuto da un vigneto aziendale posto su un altipiano a 600 metri sul livello del mare tra Tramin e Caldaro, che fermenta e matura in legno per 12 mesi. La versione 2023 profuma di frutta bianca ed erbe di campo, con tocchi ammandorlati e fumé, mentre in bocca il sorso è sapido e ben profilato, continuo nel suo sviluppo e vivace nel suo finale croccante e di nuovo fruttato. Elena Walch, insieme alle figlie Julia e Karolina, guida questa storica azienda di Termeno, capace pionieristicamente di imporre i propri vini - e tutto un territorio - fin dal 1988. 90 ettari allevati a vigneto, popolati in prevalenza dalle varietà locali con alcune mirate digressioni internazionali, e le 800.000 bottiglie complessive, sono il risultato attuale di un lavoro che ha messo al primo posto la valorizzazione del binomio vitigno-vigneto. Non a caso, quando si parla di questa cantina è inevitabile ricordare i suoi Cru principali: Castel Ringberg, a vocazione in prevalenza rossista, e Kastelaz a vocazione bianchista. Ma l’articolato portafoglio etichette aziendale, accanto alle selezioni più importanti, propone anche altri vini dalla costanza qualitativa ormai consolidata, che occupano le varie posizioni dell’articolata gerarchia dei prodotti a marchio Walch, ottenuti dai vigneti di proprietà e in affitto.

