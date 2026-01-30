Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Pinot Bianco Vial 2024

I vini di Cantina Kaltern, grande famiglia che conta oltre 520 soci e 430 ettari di vigneto, provengono dalle uve dalla più antica zona Doc dell’Alto Adige e maturano nei migliori terreni che circondano il lago di Caldaro. Sono il frutto di grande sensibilità, passione, e dell’utilizzo di tecniche all’avanguardia. Tre le linee della Cantina: “Quintessenz” - la linea di punta, dai migliori vigneti della proprietà; “Selezioni” - 15 etichette “sfumature” del territorio; e “Classici”, che uniscono autenticità locale e apertura internazionale. In occasione della degustazione incentrata sulla linea “Selezioni” organizzata da Cantina Kaltern a Roma, presso il ristorante Orma dello chef stellato Roy Caceres, abbiamo incontrato il Kellermeister Thomas Scarizuola e il direttore vendite Christoph Fischer. Scarizuola ci ha descritto questa linea come “espressione di vini molto varietali, molto ricchi, che parlano del vigneto di provenienza con un plus di profondità, comunque accompagnata a bevibilità e piacevolezza”. Emblema del territorio e della sua finezza è senz’altro il Pinot Bianco Vial, peraltro figlio di un’ottima annata: la 2024. Nel calice questo vino presenta un colore giallo paglierino chiaro con riflessi dorati. ll suo bouquet offre profumi di mele verdi, pere e un tocco di agrumi, mentre al palato risulta elegante, vellutato, fresco, con un sorso snello. Si abbina bene ad antipasti leggeri, pesce.

(Cristina Latessa)

