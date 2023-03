I vini d’Italia si raccontano a Torino, nella “Notte dei Vini - Cantine d’Italia” by Go Wine

Da Umani Ronchi a Castello di Spessa, da Lunae Bosoni a Masciarelli, da Cantine de Notaio a Colle Manora, da Contini a Torre Fornello, passando per Opera02: sono solo alcune delle 20 cantine che racconteranno l’Italia del vino nella “Notte dei Vini - Cantine d’Italia”, il 2 marzo ( dalle ore 18 alle ore 23), con un wine tasting firmato Go Wine, nella Sala dei Duecento, nel Museo Carpano (primo piano Eataly Lingotto,dedicato al “padre” del Vermouth, Benedetto Carpano, ndr), il luogo dove è nato il progetto Eataly che ha poi conquistato il mondo, in uno degli eventi che ruotano intorno al “Salone del Vino”, di scena dal 4 al 6 marzo, nella capitale piemontese (tra il Museo del Risorgimento e Cavallerizza Reale, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna),con tutta una serie di “eventi Off”, in città, che iniziano da oggi 28 febbraio. Una serata, quella della Notte dei Vini dove il vino incontrerà la musica e le eccellenze gastronomiche della cucina di Eataly: gli oltre 100 vini in degustazione saranno accompagnati dalle tapas create per l’occasione da Patrik Lisa, executive chef Eataly Lingotto, per accontentare tutti i palati: dalle crocchè di patate, di stampo napoletano, con maio mediterranea, all’hamburger con cruda di Fassona Presidio Slow Food, e non solo, in un viaggio nel calice nel piatto che unisce l’Italia.

