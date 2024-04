Ice Wine, Vernaccia di Oristano, Barolo, Cerasuolo d’Abruzzo e Lambrusco al top per Veronafiere

Dalla “Winery of the Year - Grand Vinitaly”, la canadese Magnotta Winery Corp, che produce anche il “Miglior Vino Dolce”, il Niagara Peninsula Vqa Vidal Icewine Limited Edition 2021, al “Miglior Vino Italiano - Banco Bpm”, il Barolo Docg Bussia 2019 dell’Agricola Gian Piero Marrone; dal “Miglior Vino Bianco”, la Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004 di Silvio Carta, al “Miglior Vino Rosso”, il Barolo Docg Conca 2020 di Mauro Molino; dal “Miglior Rosè”, il Cerasuolo d’Abruzzo Dop Deìvaì 2022 di Cantina Tollo, al “Miglior Spumante”, il Vsq Brut Metodo Classico Degli Angeli 2018 di Tenuta Degli Angeli; dal “Miglior Vino Semifrizzante”, il Reggiano Doc Lambrusco Frizzante Secco Il Ligabue 2023 della Cantina Sociale di Gualtieri, al “Miglior Vino distribuito da Partesa”, il Trebbiano D’Abruzzo Doc Stagioni del Vino 2021 di Cantine Spinelli. Ecco i “Premi Speciali” di “5StarWines” 2024 https://www.5starwines.it/?lang=it, l’annuale selezione e guida dei vini di Veronafiere, la cui giuria internazionale ha scelto 884 vini e premiato 19 vincitori, tra oltre 2.300 etichette, insieme a “Wine Without Walls” 2024, la sezione dedicata ai vini naturali, biodinamici e a basso tasso di solfiti, ed alle aziende “green”. Tra i quali, la “Miglior Cantina” è la Fattoria La Vialla, che produce anche il “Miglior Vino Biodinamico Dolce”, il Vin Santo del Chianti Doc Occhio di Pernice Riserva 2015, e il “Miglior Spumante Biologico”, l’Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Extra Brut Millesimato Cuvée n. 2 2016; il “Miglior Vino Biodinamico Bianco” è il Soave Doc San Brizio 2022 di La Cappuccina; il “Miglior Spumante Biodinamico” è l’Asolo Prosecco Docg Superiore Spumante Dosaggio Zero Sui Lieviti 2022 di Ager Patris; il “Miglior Vino Biologico Rosso” è il Sicilia Doc Nero D’Avola Resilience 2022 di Colomba Bianca; il “Miglior Vino Biologico Bianco” è l’Animaetnea Etna Doc Bianco Animalucente 2022 di Feudo Maccari; il “Miglior Vino Biologico Rosè” è il Cirò Dop Rosato Puntalice 2023 di Senatore; il “Miglior Vino Biologico Semifrizzante Biologico” è il Righi Pignoletto Doc Frizzante Secco N.V. di Cantine Riunite & Civ; e il “Miglior Vino Biologico Dolce” è il Colli Euganei Fior D’Arancio Docg Spumante Dolce 2023 di Ca’ del Colle.

I vini partecipanti con punteggio non inferiore a 90/100 verranno inseriti nella guida “5StarWines - the Book 2025”, e beneficeranno di un programmo di sostegno per la loro promozione internazionale.

