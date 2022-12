“Identità Golose 2023”, a Milano dal 28 al 30 gennaio: cambiamento e innovazione al centro

Le più famose star dell’alta cucina italiana (da Cracco a Bottura, da Cedroni a Niko Romito), grandi ospiti internazionali come Alex Atala del D.O.M. di San Paolo in Brasile e Albert Adrià (fratello di Ferran) dell’Enigma di Barcellona, la finale italiana di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition che premia i talenti di domani, i protagonisti dell’universo mixology che sveleranno le tendenze del futuro: questo, e molto altro, nel menu di “Identità Golose 2023”, edizione n. 18, il Congresso internazionale più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo, che torna dal 28 al 30 gennaio a Milano.

Sul palco del Mi.Co. (Milano Congressi) saliranno i maggiori protagonisti del settore nel nostro Paese e non solo, che porteranno riflessioni e testimonianze attorno al tema “Signore e signori, la rivoluzione è servita”. Un’urgenza di attualità attraverserà infatti Identità Golose per ripensare e mettere in discussione quanto costruito e accaduto finora, all’insegna del cambiamento e dell’innovazione. “Una volta di più il congresso sarà una sfida e parlerà della rivoluzione che sta avvenendo nel mondo della ristorazione, un work in progress, un processo in atto che noi cercheremo di documentare portando alla ribalta le storie e le esperienze più significative di questo momento storico” commenta Claudio Ceroni, fondatore e curatore di Identità Golose.

Quest’anno vede il grande ritorno degli ospiti internazionali: tra questi David Gelb e Brian McGinn, rispettivamente creator & executive producer e executive producer & director di Chef’s Table su Netflix, Fatmata Binta, fondatrice della Fulani Kitchen Foundation in Ghana e vincitrice del Basque Culinary World Prize 2022, Alex Atala, chef patron del D.O.M. di San Paolo in Brasile; e ancora Leonor Espinosa, chef patron di Leo a Bogotà e Best Female Chef World’s 50 Best Restaurants 2022, Albert Adrià dell’Enigma di Barcellona, il Food Scientist statunitense Harold McGee e Ángel León di Aponiente. Insieme a loro i principali protagonisti della scena gastronomica italiana, come Massimo Bottura, Corrado Assenza, Carlo Cracco e Luca Sacchi, Antonia Klugmann, Moreno Cedroni e Luca Abbadir, Niko Romito, Franco Pepe.

Le Sale Blu torneranno a ospitare le sezioni tematiche del Congresso, che ruoteranno attorno a contenuti specifici ma accomunati sempre dal tema conduttore: si parlerà di gelato, pizza, pasta, pasticceria, formaggio, Identità Vegetali e ancora di giovani, con una giornata dedicata ai nuovi protagonisti del mondo enogastronomico dall’eloquente titolo “Il futuro è loro”. Tra le novità più rilevanti, lo Spazio Arena, “un’agorà per dialogare in modo meno rigido e far circolare liberamente le idee”, come definita da Paolo Marchi, fondatore e curatore “Identità Golose”. Un luogo che richiama nella forma un anfiteatro, dove si alterneranno attività di assoluto rilievo in un clima inclusivo e aperto alla riflessione. Il programma dello Spazio Arena si aprirà con un imperdibile appuntamento che suggella l’impegno e il contributo nello sviluppo e nella promozione della gastronomia del futuro: sabato 28 gennaio la nuova area del Congresso ospiterà la finale italiana di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com, il progetto internazionale per scoprire e coltivare i talenti del futuro. Dieci giovani cuochi, affiancati da altrettanti chef mentori, si sfideranno di fronte a una giuria composta da alcuni dei più celebri protagonisti della scena gastronomica italiana; insieme valuteranno i signature dish presentati per decretare il giovane talento che rappresenterà l’Italia alla Gran Finale internazionale, in programma nel 2023. Domenica 29 gennaio, invece, lo Spazio Arena ospiterà “Golosi di Identità”, un format in collaborazione con Fondazione Cotarella, creata da Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, insieme a Ruggero Parrotto, per promuovere e sostenere abitudini, studi e cure per un’alimentazione sana ed equilibrata. La giornata sarà articolata in quattro sessioni dedicate ad altrettante tematiche: terra e territori, cibo e scienza, ospitalità, disturbi alimentari. Lunedì 30 gennaio toccherà a “Identità Cocktail”, in collaborazione con Bibite Sanpellegrino e Perrier, animare gli spazi del nuovo anfiteatro. Alcuni tra i talenti più brillanti del mondo della mixology italiana e internazionale racconteranno le novità e le rivoluzioni affrontate negli ultimi tempi da un settore dinamico e recettivo dei cambiamenti.

