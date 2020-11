Il 12 dicembre è la “Notte delle Stelle”: tornano gli “Oscar del Vino 2020”. Le nomination ...

Il vino è cultura, storia, economia, ambiente, lavoro e mille altre cose. Che vanno celebrate, di tanto in tanto, anche in tempo di Covid, facendo luce sulle stelle più luminose del la galassia enoica del Belpaese. E la “Notte delle Stelle” per antonomasia, uno dei momenti storicamente più glamour del panorama enoico italiano, è quella degli “Oscar del Vino” 2020 di Bibenda e della Fondazione Italiana Sommelier, guidata da Franco Ricci, edizione n. 21 del “Premio Internazionale del Vino”, che sfida il Covid e mette in calendario degustazioni e proclamazione per il 12 dicembre, all'Hotel Rome Cavalieri, con la consolidata formula delle 10 batterie di assaggio, con i 3 vini in nomination per ogni categoria. Con cantine che vanno da Cà del Bosco a Graci, da Valentini a Costaripa, da Bastianich a Casanova di Neri, da Cottanera a Quintarelli, allo Champagne come Encry (unica Maison di proprietà italiana) e Piper Heidsiek (del Gruppo Epi, che possiede anche Charles Heidsieck e la “culla del Brunello”, Biondi Santi).

Focus - Tutte le nomination degli “Oscar del Vino” 2020 di Bibenda e della Fondazione Italiana Sommelier (Fis)

Miglior Vino Spumante

Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi 2009 - Ca’ del Bosco - Erbusco

Spumante Ancestrale Colfondo A 2017 - L’Antica Quercia - Scomigo di Conegliano

Trento Brut Nature Le Grile Riserva 2014 - Marco Tonini - Isera

Miglior Vino Straniero: Champagne

Champagne Quentin Beaufort 2015 - Alice Et Quentin Beaufort - Polisy - Aube

Champagne Brut Prestige Millessimé 2010 - A . Bergère - Epernay

Champagne Millesime 2013 - Encry - Mesnil Sur Oger - Côte De Blancs

Miglior Vino Bianco

Etna Bianco Arcurìa 2013 - Graci - Castiglione di Sicilia

Terre Alte 2017 - Livio Felluga - Brazzano di Cormòns

Vespa Bianco 2016 - Bastianich - Cividale del Friuli

Miglior Vino Rosato

Cerasuolo d’Abruzzo 2018 - Valentini - Loreto Aprutino

Colline Novaresi Nebbiolo Rosato Il Mimo 2019 - Antichi Vigneti di Cantalupo - Ghemme

Valtenesi Rosato Molmenti 2016 - Costaripa - Moniga del Garda

Miglior Vino Rosso

Cinabro 2015 - Le Caniette - Ripatransone

Habemus Etichetta Bianca 2017 - San Giovenale - Blera

Fiorano Rosso 2011 - Tenuta di Fiorano - Roma

Miglior Vino Dolce

Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2016 - Scubla - Ipplis di Premariacco

Moscatello Passito 2015 - Tenuta Secolo Ix - Castiglione A Casauria (Pescara)

Moscato d’asti La Stella dei Viticoltori l’astralis 2017 - Mongioia - Santo Stefano Belbo

Miglior Vino delle Scoperte Bibenda

Bianko 2017 - Macondo - Cupra Marittima

Radix 2015 - Casale del Giglio - Le Ferriere

Alto Adige Valle Isarco Kerner Sabiona 2018 - Cantina Valle Isarco - Chiusa

Miglior Vino Orange

Pithos Bianco 2017 - Cos - Vittoria

Kamen 2017 - Zidarich - Duino Aurisina

Pico Angiolino Maule 2017 - La Biancara - Montebello Vicentino

Miglior Vino del Miglior Produttore

Pian di Stio 2018 - San Salvatore - Giungano

Brunello di Montalcino Cerretalto 2013 - Casanova di Neri - Montalcino

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Riserva 2015 - Cottanera - Castiglione di Sicilia

Premio Speciale della Giuria

Champagne Rare 2006 - Piper Heidsiek - Reims

Riesling Rotlack Kabinett Halbtrocken 1991 - Schloss Johannisberg - Rheingau

Amarone del la Valpolicella Classico 2011 - Quintarelli - Negrar

