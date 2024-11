Il 39,9% degli italiani ha aumentato il consumo di surgelati negli ultimi cinque anni

Negli ultimi 5 anni il 39,9% degli italiani ha aumentato il consumo di surgelati. In particolare si tratta di uomini (43%), giovani (la Gen Z al 50%, i Millennials al 45%) e famiglie con bambini (48%). A dirlo è l’ultima indagine di AstraRicerche per Iias, l’Istituto italiano alimenti surgelati, che rivela anche come 9 intervistati su 10 abbiano dichiarato di mangiare abitualmente alimenti surgelati. L’analisi, oltre a indagare sui numeri riguardanti i consumi, si è concentrata anche sulla conoscenza degli italiani rispetto al prodotto: a partire dai risultati, infatti, è stato sviluppato un vademecum con alcune informazioni utili per scoprire “cosa c’è dietro a un surgelato”.

Il 68,4% degli italiani ha detto di conoscere la differenza tra “surgelato” e “congelato” chiarendo che non sono sinonimi. Così come il 64,5% del campione ha dimostrato di sapere che non è possibile surgelare in casa, in quanto la surgelazione è una tecnica applicabile solo a livello industriale. Allo stesso tempo, però, solo poco più di 3 italiani su 10 (il 31%) sanno che non è possibile acquistare prodotti surgelati sfusi perché, per legge, devono sempre essere preconfezionati, al fine di garantire la maggiore sicurezza. Uno su due, inoltre, non sa che le verdure surgelate conservano per lungo tempo le stesse proprietà nutrizionali delle fresche, mentre altri ancora (il 59,9%) ignorano che i surgelati non contengono conservanti poiché la loro lunga durata è garantita esclusivamente dal freddo.

Viene registrato quindi che i giovani - essendo anche tra i consumatori italiani che più sono aumentati nell’ultimo quinquennio - sono i più preparati sul tema: il 45%, soprattutto Gen Z e Millennials, dichiara di conoscere il trattamento di scottatura prima della surgelazione, che esalta il colore dei prodotti e che si chiama “blanching”. Per quanto riguarda, invece, le giuste tecniche di scongelamento, solo 4 italiani su 10 sanno che il metodo più corretto consiste nel togliere il prodotto dal freezer e riporlo in frigorifero per qualche ora, mentre solo il 15% - in particolare i più giovani - sa che un prodotto surgelato, una volta scongelato può essere ricongelato a livello domestico, purché prima venga cotto.

