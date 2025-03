Il Barolo sale in cattedra ad Harvard con la prima masterclass dedicata ad un vino italiano

Per la prima volta nella storia un vino italiano sale in cattedra ad Harvard: la prestigiosa università americana del Massachusetts (membro della famosa Ivy League, ovvero il gruppo composto da 8 università d’élite degli Stati Uniti, insieme, tra le altre, a Princeton e Yale), ospiterà, il 27 marzo, una masterclass dedicata al Barolo, una delle denominazioni più prestigiose del panorama vitivinicolo italiano. Il Presidente del Consorzio del Barolo, Sergio Germano, insieme al Maestro Peter Salerno, della delegazione newyorkese dei Cavalieri dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, guideranno i partecipanti in un viaggio sensoriale alla scoperta dell’annata 2021 (appena uscita in commercio) di quattro Barolo Docg con Menzione Geografica Aggiuntiva Comunale. Ma il focus sarà anche rivolto al territorio di produzione - con i 4 Comuni di interesse - per poi proseguire una degustazione orizzontale.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, e la Harvard Wine Society. “Gli Stati Uniti continuano ad essere uno dei mercati di riferimento per le nostre denominazioni e in particolare per il Barolo Docg - commenta Sergio Germano, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - anche se come produttori e come Consorzio l’attenzione è rivolta anche ad altri stati e infatti abbiamo in futuro sempre più attività pure in Canada (il prossimo BBWO2026 sarà a Toronto a maggio 2026), Europa e Asia. I dati di export parlano chiaro: più del 19% della produzione raggiunge i consumatori americani e questo interesse da parte dell’Università di Harvard non può che renderci orgogliosi e offrirci un’ulteriore, prestigioso, riconoscimento. Siamo felici di esser presenti in questa occasione coi Cavalieri del Tartufo, nostri collaboratori d’eccellenza per diffondere la conoscenza delle Langhe nel mondo.”

“Questa masterclass ad Harvard - spiega Peter Salerno, Maestro della Delegazione di New York - rappresenta una pietra miliare significativa per l’Ordine dei Cavalieri di Alba negli Stati Uniti. Con la nostra crescente presenza nelle principali città americane, stiamo assistendo a un interesse senza precedenti per i vini e le tradizioni gastronomiche di Alba. Questa collaborazione con l'Università di Harvard e il Consorzio ci permette di realizzare la nostra missione di educare e condividere l’eccellenza del Barolo con i futuri leader del mondo economico e finanziario”. L’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, associazione che oggi vanta 20 delegazioni in tutto il mondo, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e preservazione delle tradizioni enogastronomiche del territorio albese, contribuendo alla loro diffusione a livello internazionale.

La promozione e la diffusione della conoscenza dei vini e del territorio delle Langhe sono tra gli obiettivi principali anche del Consorzio di Tutela, che da 90 anni promuove 9 denominazioni, tra cui in primis Barolo e Barbaresco. Tra le ultime attività svolte negli Usa, il “Barolo Barbaresco World Opening 2025- Roadshow Academies” in Texas, Arizona e Colorado, mentre il prossimo 25 marzo ad Austin si svolgerà il “BBWO2025- Grand Tasting”, con più di 150 produttori.

