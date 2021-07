Il “Basque Culinary World Prize” 2021 a chef Xanty Elías, che porta l’educazione alimentare a scuola

È lo chef Spagnolo Xanty Elías ad aggiudicarsi il “Basque Culinary World Prize” 2021, grazie all’iniziativa “Los Niños se Comen El Futuro”, portata avanti insieme alla “Fundación Prenauta”, che lavora per educare le generazioni più giovani ad un’alimentazione sana. Pioniere sia ai fornelli che fuori dalla cucina, Xanty Elías, con il suo vecchio ristorante, “Acánthum”, ha portato per la prima volta nella provincia andalusa di Huelva la stella Michelin, mentre il suo ultimo progetto, il “Finca Alfoliz”, ad Aljaraque, che aprirà le sue porte nelle prossime settimane, sarà un ristorante interamente incentrato sulla sostenibilità. Xanty, negli anni, si è dedicato anima e corpo a progetti sociali per la città di Huelva, che ha il più alto tasso di disoccupazione di tutta la Spagna. “Fundación Prenauta” nasce nel 2017, grazie all’appoggio dell’imprenditoria locale, come no-profit per sostenere progetti di imprenditoria locale nella regione.

La svolta verso l’educazione al cibo nasce sulla scorta di un dato: il tasso di obesità infantile in Spagna è il secondo più alto d’Europa, con il 40% dei bambini in sovrappeso o obesi. Xanty Elías crede che sia possibile promuovere la salute e riformare il modo in cui le persone pensano e interagiscono con il cibo, e per risolvere questo problema, la “Fundación Prenauta” ha lanciato nel 2018 “Los Niños se Comen El Futuro” (letteralmente: “I bambini mangiano il futuro”), un’iniziativa che collabora con aziende e istituzioni di tutta l’Andalusia per fornire educazione culturale nelle scuole. Il programma insegna agli studenti ricette andaluse tradizionali e mostra loro come applicare materie accademiche come matematica e chimica alla cucina, oltre a educarli su un’alimentazione sana. Come parte del programma, gli chef visitano le scuole per fare dimostrazioni di cucina. Nell’anno scolastico 2019/20, il programma ha raggiunto più di 6.000 scolari in più di 100 scuole in Andalusia. L’obiettivo, per chef Xanty Elías, adesso è di di estendere l’esperienza di “Los Niños se Comen El Futuro” a tutta la Spagna.

La giuria del “Basque Culinary World Prize” 2021, inoltre, ha concesso un riconoscimento speciale a Kia Damon, stella nascente della scena culinaria Usa, e una decisa sostenitrice della diversità in gastronomia, ed Ana Estrela, nata in Brasile, già danzatrice e assistente coreografa per diversi gruppi di danza afro-brasiliana, che ha costituito a Bari l’associazione culturale Origins con lo scopo di promuovere la cultura brasiliana attraverso l’organizzazione di eventi artistici e gastronomici.

Il “Basque Culinary World Prize”, istituito nel 2016 dal Governo Basco e dal Basque Culinary Center, ed assegnato da una giuria presieduta da Joan Roca (El Cellar de Can Roca), di cui fa parte anche Ferrán Adrià (El Bulli Foundation), continua così a scommettere sulla capacità innovativa della gastronomia, condividendo e racontando le storie degli chef che stanno guidando il cambiamento sociale oltre i confini della cucina, perché la gastronomia è una forza trasformatrice anche nei contesti più difficili. Per questo motivo il Basque Culinary World Prize sceglie di celebrare il modo in cui gli chef utilizzano la gastronomia come strumento per promuovere il progresso in settori che vanno dall’innovazione sociale all’educazione alimentare, evidenziando le sfide attuali e identificando i profili di chef imprenditoriali con una vocazione all’eccellenza, ma anche chef innovativi, creativi e tenaci, impegnati nella loro comunità.

“Sono felice e molto grato al Basque Culinary World Prize”, commenta Xanty Elías. “È una meraviglia dimostrare che la gastronomia e gli chef possono far evolvere la società verso un futuro migliore, dove la cultura gastronomica ha un valore reale fin dall’inizio dell’insegnamento. Il progetto “Los Niños se Comen El Futuro”) nasce dalla necessità di condividere le conoscenze con i consumatori di domani, attraverso una materia a scuola, allo stesso livello delle altre materie fondamentali, contribuendo a generare consapevolezza e abitudini migliori. Consentire ai bambini di prendere decisioni consapevoli sul cibo che mangiano mentre sono ancora piccoli è la base per un futuro più sano e sostenibile”. Joan Roca, presidente della giuria del “Basque Culinary World Prize” 2021, ha sottolineato come “il lavoro di Xanty riflette l’interesse che gli chef di tanti Paesi nel mondo hanno nel rendere la gastronomia finalmente parte dell’educazione che la nostra società richiede, seminando valori in coloro che domani saranno il futuro. Tutti i bambini meritano di avere gli strumenti necessari per imparare il vero valore del cibo, come fonte indispensabile per la vita ma anche come catalizzatore per preservare culture, eredità e identità. Per anni, attivisti di ogni tipo hanno insistito sull’incorporazione di contenuti educativi legati al cibo come componente fondamentale per educare la prossima generazione, da Alice Waters (e il suo progetto Edible School Garden) a chef come Xanty Elias, che continua questo sforzo internazionale in Andalusia”.

