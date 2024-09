Il boom del Gin: in Italia il comparto, previsto in crescita, vale 80 milioni di euro nel 2023

Non accenna ad affievolirsi la “Gin-mania” che ormai da qualche anno ha colpito il nostro Paese: nel 2023 il comparto ha generato quasi 80 milioni di euro di fatturato in Italia, secondo i dati Iwsr (International wine & spirits research), e circa 20 miliardi di dollari a livello mondiale. Il trend, secondo gli analisti, continuerà con un tasso di crescita annuale del 10% per i prossimi tre anni, con il picco previsto nel 2025. É quanto emerge alla presentazione di “theGINday”, evento dedicato al mondo della bevanda alcolica tra le più amate del mondo, di scena l’8 e 9 settembre al SuperStudio Più di Milano.

La rassegna, anche per l’edizione 2024, permetterà ai consumatori di entrare in contatto diretto con i brand delle grandi aziende, delle produzioni artigianali e dei piccoli distillatori. Negli stand sarà possibile degustare il Gin solo in purezza, mentre nei tre bar tematici - Gin&Tonic Bar, Martini Cocktail Lounge e Negroni Bar - verranno serviti i drink più iconici, con ricette e tecniche svelate da barman professionisti. Non mancheranno seminari, workshop, degustazioni e masterclass, e in calendario l’edizione n. 2 dei “Gin Awards” con una giuria di esperti tra professionisti del settore beverage che assaggeranno alla cieca per decretare i vincitori tra quattro categorie: Best Italian Gin, Best International Gin, Best Idea/Concept e Best Packaging. La premiazione avverrà lunedì 9 settembre. Negli stessi giorni spazio al fuori salone in città, con “theGINweek”, che coinvolgerà i locali più cool della movida milanese.

Copyright © 2000/2024