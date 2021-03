Il boom del wine delivery: dalla satira di Luciana Littizzetto al debutto di Alfonsino

Ormai affermato nelle abitudini dei consumatori, tanto da essere destinato e crescere anche una volta superata la pandemia, il wine delivery, di cui ci siamo ampiamente occupati in questi mesi, continua a far parlare di sé, ed a produrre idee di business. E così, se una volta, parlando di vino, il bersaglio preferito della satira erano i sommelier, con le loro evoluzioni con il calice in mano ed il loro linguaggio talvolta iperbolico ed incomprensibile ai non addetti ai lavori, ad essere oggetto di ironia, niente meno sugli schermi Rai alla trasmissione “Che Tempo Che Fa”, ieri, su Rai3, nelle battute di Luciana Littizzetto (dal minuto 105), è stato il recente spot di una delle principali realtà del settore, Winelivery, che, in trenta secondi, racconta il suo servizio di consegna entro 30 minuti, raccontato sullo sfondo di un “menage a trois” a tinte sexy. Segno dei tempi e, a suo modo, dell’affermazione di un modo di fruire il vino cresciuto a dismisura sotto la spinta della pandemia, che ha tenuto (e continua a tenere) chiusi bar e ristoranti, luoghi abituali della condivisione del vino fuori casa.

E se tanti big hanno sviluppato un servizio che guarda soprattutto alla platea delle grandi città, c’è anche chi, dichiaratamente, punta sui piccoli centri. Come Alfonsino, nato nel 2016 puntando sul delivery di cibo nei piccoli centri (ad oggi è presente in oltre 300 comuni italiani distribuiti in 8 Regioni italiane con oltre 950 ristoranti partner, 800 rider assunti e 250.000 clienti attivi sulla piattaforma), che ora punta anche su vini, supportando allo stesso tempo le enoteche, facendo forza su “un legame umano, quasi affettivo, tra chi consegna e chi ordina cibo online”, che si è formato tra utenti e clienti della piattaforma.

“Per ordinare e ricevere a domicilio vini e distillati basta andare sulla pagina ufficiale di Facebook di Alfonsino ed aprire la chat, scrivere il proprio indirizzo, scegliere le enoteche disponibili e fare il proprio acquisto. In alternativa, si può scaricare l’app di Alfonsino disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, dove si ha anche la possibilità di tracciare in tempo reale il rider che consegnerà la bottiglia in 30 minuti dalla presa in carico all’assistenza dedicata post consegna. Alfonsino Wine è attivo, al momento in fase beta, a Caserta, Salerno ed Empoli.

“Il nuovo servizio nasce con un duplice scopo: fornire un supporto concreto alle enoteche fornendo loro un canale di vendita complementare e alternativo alla vendita fisica - afferma Domenico Pascarella, co-founder di Alfonsino - e al contempo offrire agli abitanti dei piccoli centri l’opportunità di ricevere direttamente a casa vino e distillati, da scegliere comodamente tra le mura domestiche attraverso una varietà di offerta decisamente ampia e portare la bottiglia preferita sulla propria tavola”.

Copyright © 2000/2021