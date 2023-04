Il buono nel calice e nel piatto alleati, con vino e cucina uniti per promuovere la Sicilia

L’unione di vino, cucina d’autore, storia, cultura e bellezza e quello che rende il made in Italy ammirato in tutto il mondo. E tra i tanti progetti che rendono tangibile e vivibile questa sinergia di eccellenze, c’è anche la partnership che unisce il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia https://siciliadoc.wine/, che riunisce 8.000 viticoltori e 500 imbottigliatori, su 97.000 ettari di cui 42.000 “bio” (primato nazionale) e Le Soste di Ulisse https://lesostediulisse.it/, che mette insieme i migliori ristoranti della Regione, siglata a Vinitaly, con cantine e cucine che si uniscono ancora di più per la promozione del patrimonio del “Continente Sicilia”.

“Sicilia è un brand di eccellenza dall’identità forte - afferma Antonio Rallo, presidente Consorzio Doc Sicilia e alla guida della griffe Donnafugata - che, con questa collaborazione, non può che rafforzarsi ulteriormente. L’incontro tra una realtà viticola unica e l’eccellenza gastronomica siciliana non può che avvalorare il made in Sicily come garanzia di qualità e accreditare sempre di più l’isola come meta turistica di eccezione”.

“Siamo molto felici di “far convergere le forze” con una realtà come la Doc Sicilia - dichiara Pino Cuttaia, presidente Le Soste di Ulisse e chef patron del ristorante due stelle Michelin La Madia di Licata - che, come l’associazione che presiedo, da molti anni, è impegnata in un’importante attività di promozione internazionale e di conoscenza intorno al mondo enologico siciliano e alle sue straordinarie varietà autoctone. Vino e cultura gastronomica, unitamente all’arte nelle sue innumerevoli forme di cui la Sicilia è immensamente ricca, sono alcuni dei più potenti ed emozionanti “attrattori” per il grande turismo di qualità, colto e non solo balneare. E poter unire le rispettive professionalità non può che essere la premessa di un importante successo. Il 2023 è un anno di svolta per Le Soste di Ulisse, che si sta dotando di struttura, strumenti e programmi di promozione di nuova generazione che saremo felici di condividere con il Consorzio Doc Sicilia, a partire dai press incoming da noi organizzati nell’anno, ad una App dedicata, al Convegno SDU 3.0, di scena dal 28 al 30 ottobre nel Minareto di Siracusa”.

