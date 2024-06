Il calice come bussola, per un viaggio enoico attraverso “L’Italia dei Mille vini”

“L’Italia dei mille vini” firmati Riccardo Cotarella, enologo di fama internazionale, è un evento che nasce da un’idea di Davide Gangi, direttore Vinoway Italia: il 28 e 29 giugno, a Cellino San Marco (“Il Mille e Trenta Eventi” in Cantine Due Palme), di scena una “due giorni” che porta la firma di Riccardo Cotarella, in tre distinti momenti, attraverso la degustazione di vini del nord Italia, di quelli prodotti nel Centro Italia e quelli che nascono dal Sud del Paese (tre i wine critic designati a condurle: Gianni Fabrizio, Gigi Brozzoni, Luciano Pignataro, in ordine territoriale). Un vero e proprio viaggio enoico, unico nel suo genere, che permetterà di narrare al meglio il vino italiano. Tre degustazioni, uniche nel loro genere, che permetteranno di assaggiare le tradizioni, i sapori e le storie più profonde dei territori da cui vengono prodotti (ma ad essere degustati non saranno soltanto vini italiani, ma anche vini, sempre creati da Riccardo Cotarella, prodotti in Francia, Spagna e Giappone).

A fine masterclass, il 29 giugno, a Villa Neviera, sempre a Cellino San Marco (Brindisi), talk show con “imprenditori ed artisti che hanno investito nel mondo del vino” (moderato dal ceo & founder Vinoway Italia, Davide Gangi), dove Riccardo Cotarella e i vip del vino condivideranno le loro visioni ed esperienze, affrontando temi di attualità e sfide future.

