Il “California Kiss” di Elliott Erwitt, eccezionalmente concesso per una nuova etichetta di Sting

Spiaggia di Santa Monica, anni Cinquanta: una coppia si bacia dentro un’automobile in riva al mare e l’immagine, originale, romantica, spontanea e ricca di emozioni, proprio come può esserlo anche un vino, viene riflessa dallo specchietto retrovisore, che “ruba” un momento di vita quotidiana. C’è un sodalizio tra star, all’origine di “Baci sulla Bocca”, 100% Vermentino e nuovo vino firmato da Sting e Trudie Styler, vip-vigneron nella rinascimentale Tenuta Il Palagio 1530, la dimora “da sogno” tra i vigneti di Toscana dove la popstar inglese produce i suoi vini con la moglie (e l’enologo Riccardo Cotarella), nella cui etichetta c’è il “California Kiss”: tra gli scatti in bianco e nero più iconici del leggendario fotografo statunitense Elliott Erwitt, datato 1955, è stato eccezionalmente concesso per la bottiglia d’autore per “aver ispirato il nome del nuovo vino a Trudie Styler”. Il lancio, nell’annata 2020, a marzo in una limited edition, seguita, entro il 2021, da un rosato e due nuovi vini rossi.

Copyright © 2000/2021