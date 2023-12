Il Chianti Classico di Fontodi e l’Etna di Girolamo Russo tra i “Top Wines 2023” by Sotheby’s

Senza dubbio, il Chianti Classico e l’Etna, negli ultimi anni, sono due dei territori italiani cresciuti di più, a livello di mercato, di immagine e di riconoscimenti della critica internazionale, negli ultimi anni. Ed una piccola conferma, l’ennesima, di questa crescita, arriva anche dalla singolare “Top Wines of 2023” stilata da Sotheby’s, realizzata dal team del wine store fisico della celebre casa d’aste a New York, con i vini più venduti e più amati dal pubblico proposti nel 2023. Tra i quali, accanto ad etichette di grande fama come i Bordeaux 2009 di Chateau Lynch-Bages e 2010 di Chateau d’Armailhac, il Cune Gran Reserva 2016 di Cune, dalla Rioja in Spagna il Napanook Napa Valley 2019 di Dominus, il Russian River Valley Pinot Noir 2020 di Kistler o lo Champagne Grand Cuvée 170 edition di Krug, figurano in bellavista il Chianti Classico 2019 di Fontodi, una delle cantine simbolo del territorio del Gallo Nero, così come è un punto di riferimento, sull’Etna, la Girolamo Russo, in lista con il suo Etna Bianco Nerina 2022. Due piccole conferme, da un osservatorio peculiare e privilegiato come quello di Sotheby’s, nel cuore di New York, città simbolo degli Stati Uniti, fondamentali per il vino italiano.

