Il cibo italiano protagonista n. 1 al “Summer Fancy Food” di New York con oltre 300 aziende

Amato, iconico, imitato, universale, il cibo italiano è sicuramente un vanto per il Belpaese e rappresenta una fetta importante per la nostra economia. Anche quest’anno sarà protagonista di un evento di rilievo, il “Summer Fancy Food” n. 68, in programma da domani al 25 giugno al Javits Center di New York, e che vede in prima fila la Specialty Food Association (Sfa). Parliamo del più grande evento dedicato alle specialità alimentari del Nord America, una delle principali fiere food del mondo. Un appuntamento, dunque, di riferimento sulle novità e le migliori specialità alimentari, bevande comprese, e che ogni anno attira un numero elevato di produttori, acquirenti, broker, distributori e professionisti del settore dagli Stati Uniti e dal resto del mondo. L’Italia che ha storicamente una grande presenza, sia in termini di numero di espositori che di area occupata, farà ancora una volta la “parte del leone” con oltre 300 imprese che esporranno i propri prodotti nel Padiglione Italia. L’Agenzia Ice sarà presente con una collettiva di aziende italiane rappresentative dei principali settori dell’agroalimentare nazionale, e quindi dalla panetteria alla produzione di olio, dalle conserve alla pasta, fino al settore dolciario. Le eccellenze italiane saranno collocate nell’ “Italian Pavilion”, sotto il segno distintivo del “The Extraordinary Italian Taste”. Non mancheranno show cooking e wine tasting, organizzati dalle aziende che vedranno chef e sommelier all’opera per celebrare la grande tradizione italiana. Per l’agroalimentare italiano è stato un 2023 da record e festeggiato con il primato di importazioni di prodotti proprio negli Usa (7,35 miliardi di dollari). I dati del primo bimestre 2024 confermano il trend positivo con crescita a doppia cifra per tutte le principali voci del settore tra cui olio, pasta, formaggi, salse, carni lavorate, e che riguarda anche il vino nei primi tre mesi dell’anno.

Produttrice dell’evento, la Specialty Food Association (il più grande network del cibo negli Usa, fondato nel 1952 a New York, un’associazione non-profit con 3.000 membri negli Stati Uniti e all’estero), insieme alla Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Sfa ed organizzatore del Padiglione Italia. “Il Summer Fancy Food Show è il principale evento di scoperta e di conoscenza dei prodotti per l’industria agroalimentare e quest’anno pone ancora più enfasi sulle novità e le innovazioni nel settore degli alimenti e delle bevande. Siamo entusiasti che l’Italia sia tra i produttori che condivideranno i loro prodotti deliziosi e di alta qualità con i partecipanti al Salone”, ha dichiarato Bill Lynch, presidente Specialty Food Association. Erica di Giovancarlo, direttrice Agenzia Ice di New York e coordinatore della rete Usa ha sottolineato come “oltre 300 espositori italiani metteranno in mostra tutti i prodotti di eccellenza che abbiamo imparato a conoscere e ad amare: dai formaggi agli oli extravergini di oliva, dagli aceti balsamici alla pasta, dai salumi ai dolci e tanto altro. Gli italiani sono orgogliosi di produrre i loro prodotti in modo sostenibile nel massimo rispetto per la terra, per la nostra storia, tradizione e per il nostro pianeta”. Donato Cinelli, presidente Universal Marketing ha detto che “il “Summer Fancy Food” è ormai da tanti anni, molto di più di un evento fieristico dedicato alla food ed alla grande gastronomia, è una grande vetrina per i vari paesi che ne prendono parte”.

Ed il modello alimentare italiano simbolo di longevità che dall’Italia si è esteso alle tavole di tutto il mondo, a partire proprio dagli Usa, sarà al centro delle iniziative di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia, in collaborazione con Ice: per l’occasione verrà allestita l’esposizione-confronto tra alcune delle specialità più famose del made in Italy a tavola messe assieme alle più smaccate imitazioni scovate dalla Coldiretti nei supermercati americani, con gli ultimi dati sul fenomeno dell’Italian sounding negli States. Il 24 giugno l’appuntamento si sposta al Farmers Market Grow Nyc di Union Square a New York, nella prima giornata dedicata alla Dieta Mediterranea negli Usa. Nel più famoso mercato contadino della Grande Mela, insieme al Consorzio Mozzarella di Bufala campana Dop e a quello del Grana Padano Dop, gli agricoltori della Coldiretti si metteranno all’opera coinvolgendo le famiglie newyorchesi in una vera e propria “Scuola di Dieta Mediterranea” a cielo aperto: preparazione della pasta fatta in casa con i cuochi contadini, della mozzarella di bufala insieme allo storico casaro Mimmo La Vecchia, oltre a offrire una degustazione di prodotti tipici della Dieta Mediterranea. Per l’occasione sarà divulgata anche l’analisi su “Gli americani alla prova della Dieta Mediterranea”.

