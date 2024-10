Il cineasta pluripremiato Ferzan Ozpetek firmerà la “piastrella” del Brunello 2024

Per la prima volta il Brunello di Montalcino sarà abbinato alla storia artistica di uno dei cineasti tra i più acclamati nel panorama cinematografico internazionale: è Ferzan Ozpetek l’autore della piastrella celebrativa di “Benvenuto Brunello” n. 33 (di scena a Montalcino dal 14 al 18 novembre). Oggi, l’annuncio della prestigiosa firma della formella (riferita alla vendemmia 2024) da parte del regista cinematografico e teatrale, scrittore e sceneggiatore (che svelerà la sua opera il 16 novembre, a Montalcino, ore 11.30) nell’evento condotto dal vicedirettore del “Corriere della Sera”, Luciano Ferraro (e che sarà poi messa in posa sulle storiche mura del Palazzo Comunale).

Ferzan Ozpetek è nato a Istanbul nel 1959, si trasferisce a Roma nel 1976. Debutta alla regia con “Il Bagno Turco - Hamam” (1997), selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes. I film successivi - tra gli altri importanti titoli “Le Fate Ignoranti” (2001), “La Finestra di Fronte” (2003), “Mine Vaganti” (2010), “Saturno contro” (2006), “Magnifica Presenza” (2012) e “La Dea Fortuna” (2019) - occupano al box office posizioni strabilianti e ottengono premi prestigiosi come David di Donatello, Nastri d’Argento, Ciak e Globi d’Oro. Nel 2008 il Moma di New York gli dedica una ricchissima mostra personale. Nel 2011 dirige la sua prima opera lirica, l’“Aida”: un successo replicato l’anno successivo al Teatro San Carlo di Napoli, con la “Traviata”, e nel 2019, con “Madama Butterfly”. Nel maggio 2019 è alla Biennale d’Arte di Venezia con la video installazione “Venetika”, riproposta nel 2022 al Museo Maxxi di Roma, mentre nel gennaio 2020 dirige l’adattamento teatrale del film “Mine Vaganti”, ritornato, di recente, in tour nazionale. È di questa stagione anche l’adattamento scenico e la regia di un altro suo film affermato, “Magnifica presenza”. Ozpetek ha pubblicato per Mondadori quattro romanzi campioni di vendite (“Rosso Istanbul”, “Sei la mia vita”, “Come un respiro” e il più recente “Cuore nascosto”). “Diamanti”, suo film n. 15, che annovera tra le protagoniste ben 18 attrici italiane, è ambientato nel presente e negli Anni Settanta del Novecento. Arriva nelle sale italiane il 19 dicembre 2024.

