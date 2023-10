Il “Corriere della Sera” ingaggia James Suckling: firmerà la guida con Luciano Ferraro

Metti insieme il “Corriere della Sera”, quotidiano n. 1 in Italia, e James Suckling, uno dei più affermati critici del vino a livello mondiale: è questa, da rumors WineNews, la novità nel panorama delle guide del vino d’Italia. Visto che l’edizione 2024 della guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia” (la presentazione il 9 novembre, a Milano, al “Corriere della Sera”), sarà firmata come sempre da Luciano Ferraro, vicedirettore del “Corriere della Sera” e, per la prima volta da James Suckling, che, con il suo JamesSuckling.com, fondato dopo la sua uscita da “Wine Spectator”, ormai molti anni fa, è diventato un punto di riferimento della critica internazionale, soprattutto in Asia, dove ormai vive e lavora da anni, facendo base ad Hong Kong.

Al vicedirettore Ferraro, come sempre, sarà affidato il racconto dei vignaioli ritenuti non solo migliori, ma più interessanti o innovativi, mentre James Suckling stilerà la lista dei vini, la classifica vera e propria (sostituendo così, nel ruolo, Luca Gardini, che, fino alla scorsa edizione, ha co-firmato, con Luciano Ferraro, la guida edita dal “Corriere della Sera”, e oggi alla regia della Guida dei Vini de L’Espresso, ndr).

Una novità importante nel mondo del vino italiano, con una delle più importanti firme della critica internazionale, James Suckling, che si unisce al più importante quotidiano generalista del Belpaese.

