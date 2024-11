Il digitale per conoscere la bellezza: diventare esperti del Chianti Classico attraverso l’online

Far conoscere i territori attraverso il digitale e, in particolare, una denominazione simbolo come quella del Chianti Classico, di cui il vino è il “top player” tra le tante eccellenze (come l’olio), forte di un Consorzio che ha festeggiato, quest’anno, 100 anni di vita, di vendite in crescita al pari con la qualità, e di produttori che portano avanti una storia di successo del made in Italy nel mondo. Un “paradiso” di 6.800 ettari vitati, 486 produttori, di cui 345 fanno l’intera filiera, e 35-38 milioni di bottiglie l’anno che finiscono in 160 Paesi del mondo, Usa, Italia e Canada in testa, per un valore economico di distretto che, con il vino come perno, è stimabile intorno a 1 miliardo di euro. Per molti, il territorio del Chianti Classico, è il più bello del mondo, e, proprio da oggi, lo si potrà conoscere ancora più in profondità e diventare un “esperto” del mondo del Gallo Nero. Tutto questo attraverso una piattaforma di e-learning ad hoc - gratuita -, un nuovo strumento per tutti coloro che desiderano espandere le proprie conoscenze sul vino, sull’olio e sul territorio del Gallo Nero: il Chianti Classico Mooc (Massive Online Open Course).

La prima piattaforma di e-learning dei Consorzi Vino e Olio Chianti Classico è stata realizzata con l’ausilio di fondi europei, nell’ambito del progetto triennale Meet (Magical Experience of European Taste). Si tratta, nello specifico, di un corso online rivolto a sommelier, operatori del settore, media e a tutti gli appassionati che vogliono migliorare le proprie competenze professionali o comunque approfondire la propria conoscenza dell’universo Chianti Classico, nelle sue molteplici sfaccettature. Le video-lezioni sono state affidate a profili di primo piano nel mondo della comunicazione del settore enogastronomico, come Michaela Morris (“Decanter”), Michael Godel (giornalista canadese vincitore del “Premio Collio” 2024), Alessandro Masnaghetti (“il cartografo del vino”), Jeff Porter (“Wine Enthusiast”), il Master of Wine Gabriele Gorelli e il giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli.

Flessibilità è la parola chiave del progetto: è possibile, infatti, accedere ai corsi online (gratuiti) in qualsiasi momento con il materiale didattico che è suddiviso in 5 moduli composti da video brevi e coinvolgenti, senza dimenticare che i corsi sono offerti in inglese con sottotitoli disponibili in italiano, francese e tedesco.

Come ha dichiarato Giovanni Manetti, presidente Consorzio Vino Chianti Classico, “sui mercati, noi viticoltori vediamo tutti i giorni una sete crescente di conoscenza: il contesto unico che nasce dall’unione di fattori umani e naturali irripetibili determina infatti le caratteristiche dei nostri vini e dei nostri oli. Per questo gli sforzi del Consorzio si concentrano da anni sulla formazione, in primis degli operatori del trade, ma anche degli appassionati. Questa piattaforma può essere utilizzata da tutti, come una sorta di manuale, un compendio sintetico sulle denominazioni vino e olio Chianti Classico. È uno strumento essenziale di comunicazione comune e condivisa, un biglietto da visita per l’intero territorio”.

