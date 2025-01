Il futuro del mercato del vino: verso i 430 miliardi di dollari in valore entro il 2033

Nonostante le difficoltà più o meno grandi che il mercato del vino nel suo complesso sta vivendo, si prevede che il business globale del vino raggiungerà i 430 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso annuo di crescita (Cagr) del 4,6% durante il periodo di previsione 2025-2033. Questa crescita è principalmente attribuita al previsto aumento del reddito disponibile dei consumatori, e tra le altre cose, alla crescente popolarità dei vini premium. Anche la crescente domanda di opzioni di bevande alcoliche più sane e l’espansione delle piattaforme di e-commerce stanno contribuendo alla crescita del mercato. Questi i primi dati del report “Comprehensive Overview of Wine Trends: 2025-2033” pubblicato, nei giorni scorsi, da Data Insights Market, uno dei principali fornitori di rapporti di ricerca che offre analisi statistiche dettagliate e approfondimenti sulle tendenze e sulle dinamiche del mercato.

In particolar modo, tra le principali tendenze che guidano il mercato vitivinicolo, il report segnala la crescente popolarità dei vini a bassa gradazione alcolica e analcolici, biologici e naturali, la crescente adozione di formule di abbonamento per il vino e le piattaforme online che stanno espandendo i canali di distribuzione e raggiungendo nuovi consumatori, nonché la crescente domanda di pratiche di produzione vinicola sostenibili che stanno spingendo le aziende vinicole ad adottare pratiche eco-compatibili, come l’utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione del consumo di acqua. Inoltre, i consumatori richiedono esperienze enologiche su misura, con la conseguente crescita di wine club che offrono servizi personalizzabili ed eventi di degustazione virtuale. Mentre i vini premium continuano a guadagnare quote di mercato poiché i consumatori cercano esperienze di qualità superiore e marchi di lusso. Tuttavia, si prevede che fattori come l’impatto del cambiamento climatico sulla produzione di uva e la minaccia di prodotti contraffatti metteranno a dura prova la crescita del mercato. Tra i trend più significativi, il report segnala ancora come le esperienze nelle cantine e nelle regioni vitivinicole stiano diventando sempre più popolari, come anche l’utilizzo della tecnologia Blockchain per migliorare la trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura raccogliendo i dati in un unico database, accessibile alla rete, nonché dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i processi di vinificazione e la personalizzazione dell’offerta del consumatore.

