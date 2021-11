Il futuro della cucina? Biodinamico e con il territorio al centro. Parola di Gianfranco Vissani

“Il territorio è la nostra salvezza. La cucina va saputa difendere, a partire dalle nostre terre e dai nostri contadini che lavorano ogni giorno. Dobbiamo tenere i piedi per terra e guardare ad un futuro biodinamico. In questo modo tuteliamo le nostre radici, la nostra storia, la nostra cultura e il gusto di stare a tavola”. A dirlo è Gianfranco Vissani, uno degli chef italiani più grandi del nostro tempo, che ha vinto il Premio “Ambasciatore del Gusto”, nel “Ferrara Food Festival, “per la sua instancabile opera di ricerca, innovazione e celebrazione dell’arte culinaria”.

Vissani, che compirà 70 anni il prossimo 22 novembre, ha ricevuto il premio dal sindaco della città emiliana, Alan Fabbri. Per l’occasione il celebre chef umbro ha detto anche la sua, senza peli sulla lingua come da suo stile, sulla situazione attuale della ristorazione, settore che fatica a trovare personale qualificato.

Un allarme, lanciato da tempo da molti cuochi e imprenditori, e ripreso con forza da Gianfranco Vissani che ha anche dato consigli ai giovani che sognano di guidare una cucina, un mestiere affascinante, ma che richiede sacrifici: “ci vogliono impegno e dedizione. Non si conoscono orari né feste”. Il riconoscimento a Gianfranco Vissani si inserisce nella celebrazione di molti maestri del gusto e big della cucina, che hanno partecipato alla “tre giorni”: da Igles Corelli, maestro della cucina italiana (premiato col “Diamante estense”) a Simone Finetti e Gino Fabbri (che si sono esibiti in uno showcooking esclusivo).

