Il gelato artigianale vale 10 miliardi di euro in Europa (+11%): il 24 marzo è la sua giornata

Il gelato artigianale è un prodotto diffuso in tutto il mondo, ma in Europa è un protagonista assoluto: nel Vecchio Continente si contano ben 65.000 gelaterie, che impiegano 300.00 addetti. E se nel 2023 il numero di gelaterie e volumi di vendita hanno registrato un leggero aumento (per entrambi +1% sul 2022), il 2023 sarà ricordato per l’impennata storica del fatturato (+11%) che, per la prima volta, ha toccato 10,9 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 9,83 miliardi del 2022 e gli 8,7 miliardi del 2021.

L’Italia si colloca al top della classifica europea, con 39.000 punti vendita che offrono gelato artigianale, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e 18.000 bar, per una filiera che vale 4 miliardi di euro e dà lavoro ad oltre 100.00 persone. Ed il prossimo 24 marzo si festeggia il “Gelato Day”: istituito dal Parlamento Europeo nel 2012, è un’importante occasione per celebrare e valorizzare un prodotto amatissimo in tutto il mondo.

La crescita del fatturato nel 2023 è principalmente legata all’aumento dei prezzi (+10% in Europa) dovuto agli incrementi dei costi delle materie prime agricole, quali latte, zucchero, uova, cacao e la frutta in generale, mentre la crescita del numero di gelaterie, i flussi turistici e la durata della stagione hanno avuto un impatto positivo marginale. Nonostante la contrazione del potere d’acquisto degli italiani, la spesa pro-capite per il gelato artigianale è salita a 43 euro, a cui si aggiunge la spesa del turismo straniero (2,5 euro a persona), anch’esso in crescita nel nostro Paese: +4% nella stagione estiva, +13% durante l’anno, con un particolare aumento delle presenze a partire da agosto. Segno positivo anche per i volumi che, nonostante l’inflazione e l’andamento climatico poco favorevole, sono rimasti stabili (+1% sul 2022), facendo ben sperare per il futuro di tutta la filiera.

Proprio il gelato artigianale sarà tra i protagonisti di Sigep (Rimini, 20/24 gennaio), il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali Caffè (edizione n. 45), anche grazie al Concorso “Gelato d’Autore”, in cui i migliori gelatieri europei si sfideranno a colpi di creatività interpretando la ricetta ufficiale del “Gusto dell’Anno” 2024, ovvero “Gaufre de Liège”, scelto dal Belgio.

