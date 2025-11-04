Il lusso dell’ospitalità italiana conquista gli “Awards for Excellence” 2026 di Condé Nast Johansens

La “Migliore esperienza enogastronomica” è quella del Resort di Villa Sparina, tra le cantine-icona del Gavi, il “bianco cortese” del “rosso Piemonte”, meta per un vero viaggio wine & food ricco di sapori autentici e raffinati; la “Migliore destinazione Spa” è l’Adler Spa Resort Sicilia ad Agrigento, dove rigenerarsi in un contesto naturale unico, mentre, grazie i lettori premiano con il “Readers’ Spa Award” la qualità e l’ospitalità d’eccellenza nel settore wellness di Palazzo di Varignana Resort & Villas a Castel San Pietro Terme nei Colli Bolognesi; il “Miglior mix tra trattamenti Spa e cibo salutare” lo offre la Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro Terme, la “Migliore esperienza in Spa” è quella del Gardena Grödnerhof ad Ortisei e il “Miglior menù di trattamenti” si trova al Rosapetra Spa Resort a Cortina d’Ampezzo, entrambi in totale armonia con l’atmosfera delle Dolomiti; la “Miglior Piccola Proprietà Esclusiva” è la Locanda al Colle, a Camaiore in Versilia, simbolo della calda ospitalità della tradizione toscana; e se la “Miglior Esperienza Romantica” è, infine, quella che si prova Al Molo Cinque ad Oliveto Lario sul Lago di Como, la “Miglior location per matrimoni, feste e cerimonie” è Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo a Marsala. Tra i vincitori d’eccellenza per l’area “Europa e Mediterraneo” degli “Awards for Excellence” 2026 di Condé Nast Johansens - di scena, ieri, in una cena di gala al Kimpton Fitzroy Hotel di Londra con i rappresentanti dell’hôtellerie mondiale - ecco le 9 strutture italiane di altissimo livello premiate in altrettante prestigiose categorie, e che rappresentano la qualità e l’eleganza, la professionalità e l’innovazione, e, soprattutto, il calore unico del made in Italy nell’accoglienza di lusso.

Focus - “Awards for Excellence” 2026 di Condé Nast Johansens: le eccellenze italiane dell’ospitalità

Best New Hotel: Atlis Porto Hotel (Portogallo)

Best Recently Renovated Property: Tivoli La Caleta Tenerife Resort (Spagna)

Best for Romance: Al Molo Cinque (Italia)

Best Service: Bayou Villas (Turchia)

Best House, Villa or Serviced Apartment: Amavia Collection, Villa Gaȉa (Francia)

Best Small & Exclusive Property: Locanda al Colle (Italia)

Best Value Experience: Cases De Son Barbassa (Spagna)

Best Breakfast: Peterc Vineyard Estate (Slovenia)

Best Restaurant: Largo do Paço at Casa da Calçada (Portogallo)

Best Dining Experience: Villa Sparina Resort (Italia)

Best Bar: Rooftop Terrace at El Princep (Portogallo)

Best Waterside Hotel: El Vicenç de la Mar (Spagna)

Best Urban Hotel: The Rebello (Portogallo)

Best Hotel Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Spagna)

Best Countryside Hotel: Naturhotel Forsthofgut (Austria)

Best for Families: Royal Hideaway Corales Resort Suites at Royal Hideaway Corales Resort (Spagna)

Best Immersive Experience: Quinta da Casa Branca (Portogallo)

Best for Weddings, Parties & Celebrations: Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort (Italia)

Best Pet Friendly: Sobreiras Alentejo Country Hotel (Portogallo)

Best for Meetings & Events: Grande Real Villa Itália Hotel & Spa (Portogallo)

Best for Green Practices & Sustainability: Gandum Village - Conscious Boutique Hotel (Portogallo)

Readers’ Award: Bahia del Duque (Spagna)

Best New Spa: Zem Wellness Clinic Altea (Spagna)

Best Recently Renovated Spa: Der Böglerhof pure nature spa resort (Austria)

Best Destination Spa: Adler Spa Resort Sicilia (Italia)

Best Spa Experience: Gardena Grödnerhof Hotel & Spa (Italia)

Best Treatment Menù: Rosapetra Spa Resort (Italia)

Best Spa Facilities: Parkhotel Egerner Höfe (Germania)

Best Spa Weekend: Le Couvent des Minimes, un Hôtel & Spa L’Occitane en Provence (Francia)

Best Value Spa: ZillergrundRock Luxury Mountain Resort (Austria)

Best Spa Nutrition & Dining: Lucia Magnani Health Clinic (Italia)

Best Yoga Programme: Palasiet Wellness Clinic & Thalasso (Spagna)

Best Wellness Programme: Park Igls Medical Spa Resort (Austria)

Readers’ Spa Award: Palazzo di Varignana Resort & Villas (Italia)

