Il meglio del vino italiano: la “Top 100” dei “The WineHunter Award 2020” by Helmut Köcher

La piemontese Pio Cesare, con il Barolo Ornato 2016 e con il Barbaresco 2016, quella siciliana Donnafugata, con il Mille e Una Notte 2017 e il Ben Ryè 2017, la pugliese Gianfranco Fino, con l’Es 2018 ed il Sé 2018, la sarda Silvio Carta, con la Vernaccia di Oristano 2016 e 1968, la toscana Duemani, con il Duemani 2017 ed il Suisassi 2017, l’altoatesina J. Hofstätter, con il Kolbenhof 2018 ed il Barthenau Vigna S.Urbano 2017: ecco le cantine premiate con due riconoscimenti nella “Top 100” di “The WineHunter Award 2020” by Helmut Köcher, che WineNews è in grado di anticipare, selezione del meglio dell’Italia del vino (da dopo domani, 16 agosto, verrà pubblicata on line la guida The WineHunter Award, su award.winehunter.it, e con i premi, e dove sarà possibile trovare le info su questi 100 vini, ndr) di scena nel “Merano Wine Festival n. 29”, evento fisico, ma adattato a tutte le norme per il contenimento della pandemia, in calendario dal 6 al 10 novembre, a Merano, salotto buono del vino del Belpaese. Una selezione di eccellenze che premia soprattutto la Toscana, con ben 32 riconoscimenti, il doppio del Piemonte, seconda regione più premiata, a 16, seguiti sul podio da Alto Adige e Veneto, a pari merito con 8 vini.

Tante le grandi griffe del vino italiano premiate: dalla franciacortina Bellavista alle perle del Trentino Maso Martis, da San Michele Appiano e Terlano, tra le cantine leader dell’Alto Adige, a Marisa Cuomo e Quintodecimo, diamanti enoici di Campania, dalle siciliane Planeta e Tasca d’Almerita pioniere (insieme alla stessa Donnafugata) del rinascimento del vino siciliano, da Masciarelli, cantina che ha segnato la storia del vino d’Abruzzo, alla storica piemontese Marchesi di Barolo alla più “giovane” Domenico Clerico, a realtà di Toscana riferimento dei loro territori, da Il Marroneto a Montalcino alla Dei a Montepulciano, dalla Tenuta dell’Argentiera a Bolgheri a Petra a Suvereto in Val di Cornia, da Fontodi e Montevertine, nel Chianti Classico, alla Tenuta di Trinoro, sempre in Toscana, a due delle realtà top dell’Amarone della Valpolicella, Bertani e De Buris (Tommasi Family Estate), solo per citarne alcune.

Ecco l’elenco completo della “Top 100” di “The WineHunter Award 2020” by Helmut Köcher, diviso per regione:

Abruzzo

Castorani 2016 Jarno Colline Pescaresi Rosso

Masciarelli 2016 Iskra Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo Riserva

Tenuta Ulisse Senza Annata Dieci Vendemmie Ltd Edition 4° Rilascio Vdt

Alto Adige

Kellerei St. Michael-Eppan 2015 Appius Kellerei Terlan 2007 Raritá

Schreckbichl - Colterenzio 2016 Lr

Tenuta J. Hofstätter 2018 Kolbenhof Vigna

Tenuta J. Hofstätter 2017 Barthenau Vigna S.Urbano

Cantina Girlan 2017 Trattmann Riserva

Manincor 2017 Mason di Mason

Cantina Tramin 2017 Terminum

Campania

Elena Fucci 2018 Titolo Aglianico del Vulture

Paternoster 2016 Don Anselmo Aglianico del Vulture Classico

Marisa Cuomo 2018 Furore Fiorduva Costa d’Amalfi Bianco

Galardi 2018 Terra di Lavoro Campania Rosso

Masseria Frattasi 2017 Kapnios Benevento / Beneventano Riserva

Nativ 2016 Eremo San Quirico Irpinia Campi Taurasini Aglianico

Quintodecimo 2017 Terra d’Eclano Irpinia Classico

Friuli Venezia Giulia

Alessio Dorigo 2018 “Ronc di Juri” Friuli Colli Orientali Friulano

Bastianich 2016 Plus Venezia Giulia Bianco

Vie di Romans 2018 Piere Friuli Isonzo

Schiopetto 2018 Blumeri

Primosic 2016 Skin Collio Friulano

Lombardia

Bellavista 2013 Vittorio Moretti Franciacorta Riserva Extra Brut

Bersi Serlini 2006 Mia Franciacorta Pinot Blanc Riserva Brut Nature

Monsupello Senza Annata Blanc De Blancs Classico Extra Brut Vsq

Monte Rossa 2014 Cabochon Doppiozero Franciacorta Brut Nature

Costaripa 2016 Molmenti Valtenèsi

Rivetti & Lauro 2015 Ui’ Valtellina Superiore Riserva Superiore

Piemonte

Villa Sparina 2019 Villa Sparina Gavi Cortese di Gavi

Braida di Giacomo Bologna 2017 Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti Riserva

Cà Viola 2016 Caviot Barolo Nebbiolo

Conterno Fantino 2016 Castelletto Vigna Pressenda Barolo

Domenico Clerico 2016 Ciabot Mentin Barolo Cru

Marchesi di Barolo 2016 Barolo del Comune di Barolo

Musso 2017 Rio Sordo Barbaresco Mga Rio Sordo

Parusso Armando 2011 Barolo Bussia Riserva

Pelissero 2016 Long Now Langhe Rosso

Pio Cesare 2016 Ornato Barolo Nebbiolo

Pio Cesare 2016 Barbaresco Nebbiolo

Poderi Luigi Einaudi 2016 Barolo Cannubi

Rocche Dei Manzoni 2015 Perno Vigna Cappella di S.Stefano Barolo

Schiavenza 2016 Barolo Cerretta

Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi di Gresy 2016 Gaiun Martinenga Barbaresco

Mongioia 1999 Moscato d’Asti Gran Selezione

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore 2018 Sé Salento Primitivo

Gianfranco Fino Viticoltore 2018 Es Salento Primitivo

Varvaglione 1921 2017 Papale Oro Primitivo di Manduria

Sardegna

Silvio Carta 2006 Vernaccia di Oristano Riserva

Silvio Carta 1968 Vernaccia di Oristano Riserva

I Garagisti di Sorgono 2017 Uras Vdt

Su’entu 2017 Su’oltre Marmilla Merlot

Sicilia

Planeta 2018 Menfi Chardonnay

Donnafugata 2017 Mille E Una Notte Sicilia Rosso

Donnafugata 2017 Ben Rye’ Pantelleria

Tasca D’Almerita 2015 Rosso del Conte Contea di Sclafani

Toscana

Argentiera 2018 Villa Donoratico Bolgheri

Baracchi 2017 Il Mio Sangiovesone Toscana

Capannelle 2016 50&50 Toscana

Casa Emma 2016 Chianti Classico Malvasia Riserva

Castello del Terriccio 2016 Lupicaia Toscana

Castello di Fonterutoli 2018 Siepi Toscana

Castiglion del Bosco 2017 Prima Pietra Costa Toscana

Dei 2015 Sancta Catharina Toscana

Duemani 2017 Duemani Costa Toscana

Duemani 2017 Suisassi Costa Toscana

Fattoria Le Pupille 2017 Saffredi Costa Toscana

Félsina 2017 Chianti Classico Gran Selezione

Fontodi 2017 Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale

Franco Pacenti 2015 Rosildo Brunello di Montalcino Classico

I Balzini 1998 I Balzini White Label Colli della Toscana Centrale

Il Borro 2016 Alessandro dal Borro Igt Toscana

Il Marroneto 2015 Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino

Luce della Vite 2017 Luce Toscana

Monteverro 2016 Tinata Toscana Rosso

Montevertine 2017 Le Pergole Torte Toscana

Orlandini 2007 Argena Toscana

Ornellaia 2017 Ornellaia “Solare” Bolgheri Rosso Superiore

Petra 2018 Hebo Toscana Rosso Millesimato

Podere Il Carnasciale 2016 Il Caberlot Toscana

Podere Le Ripi 2015 Amore e Magia Brunello di Montalcino Classico

Ricasoli 2015 Historia Familia Toscana

Ridolfi Montalcino 2015 Donna Rebecca Brunello di Montalcino

Tenuta di Trinoro 2018 Tenuta di Trinoro Toscana Rosso

Tua Rita 2018 Perlato del Bosco Toscana Rosso

Vecchie Terre di Montefili 2016 Anfiteatro Toscana Rosso

Winestillery Chioccioli Altadonna 2015 Syralto Toscana

Montemercurio 1992 Vin Santo di Montepulciano

Trentino

Cantina Roverè della Luna Aichholz 2013 Vervè Trento Riserva Extra Brut

Maso Martis 2010 Madame Martis Trento Pinot Meunier Riserva Brut

Endrizzi 2017 Masetto Dorè Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten Chardonnay

Umbria

Antonelli San Marco 2014 Montefalco Sagrantino Passito

Veneto

Antonio Facchin e Figli 2008 Geron Marca Trevigiana

Bertani 2011 Bertani Amarone della Valpolicella Classico

De Buris 2009 Amarone della Valpolicella Classico Riserva

Ernesto Ruffo 2010 Amarone della Valpolicella

Ferragù 2016 Valpolicella Superiore

Garbole 2011 Hatteso Amarone della Valpolicella Rondinella Riserva

Tenuta Sant’Antonio 2010 Lilium Est Amarone della Valpolicella Riserva

Tenute Ugolini 2013 Valle Alta Amarone della Valpolicella Classico

