“Il mercato del vino dopo un anno di pandemia”: domani l’analisi di Coldiretti

Le prime previsioni sull’impatto delle riaperture in programma da fine aprile, ma anche gli effetti dell’avanzare della campagna di vaccinazione nei principali Paesi di destinazione del vino italiano, che è leader mondiale nelle esportazioni, al centro dell’analisi sugli effetti del Covid sul Vigneto Italia “Il mercato del vino dopo un anno di pandemia”, firmata da Coldiretti e Comitato di supporto alle politiche del vino, che verrà svelata domani, in streaming, sul sito della Coldiretti.

Sarà un momento di confronto per capire come cambia il mercato del vino con il boom delle vendite on line, la crescita dei consumi domestici e le difficoltà delle vendite alla ristorazione, ma anche la situazione dei mercati internazionali che stanno cambiando la principale voce dell’export agroalimentare made in Italy, negli interventi di Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi e copresidente dell’Union Internationale des Oenologues, Giovanni Mantovani, direttore Veronafiere, Alessandra Corsi, direttrice marketing Conad, Marco Magnacavallo, ad Tannico, Marcello Meregalli, alla guida del Gruppo Meregalli, Vincenzo Russo, Professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing Università Iulm di Milano e Francesco Ferreri del Comitato Nazionale Vini.

Copyright © 2000/2021