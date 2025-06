Il miglior barista d’Italia? Il 24 e il 25 giugno sette talenti si contenderanno il titolo nazionale

Chi conquisterà il titolo di miglior barista italiano? A decretare il vincitore tra i sette finalisti selezionati in tutta Italia sarà il premio “Espresso Italiano Champion” by Istituto Espresso Italiano, il 24 e 25 giugno a Conegliano Veneto, nella sede di Dersut Caffè. Con le ultime selezioni dei giorni scorsi sono stati definiti i due nomi mancanti: Tianyu Wang ed Eric Venturi, che si aggiungono a Johnatan D’Auria, Luca Cellizza, Carla Fozzi, Matteo Colzani e Giulia Ruscelli, già qualificati nelle precedenti tappe.

Tianyu Wang - per gli amici Andrea - è il barista veneziano che ha trionfato nella tappa di Gradisca d’Isonzo, distinguendosi tra nove concorrenti. Vive a Santa Maria di Sala dal 2018 e ha scoperto la passione per “caffè e latte art” nel 2013, trasformandola in una vera e propria vocazione. “Non è importante solo vincere, ma migliorarsi sempre”, ha raccontato al termine della gara. Roberto Nocera, General Manager di La San Marco, ha parlato di una competizione di alto livello, in cui Wang ha colpito per precisione e qualità in tazza: “a rendere ancora più significativo questo risultato, il primo classificato è un barista di origine orientale - ha sottolineato - segno della diffusione globale dell’espresso italiano”. Eric Venturi, invece, arriva da Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Cresciuto nel bar di famiglia, il Caffè del Teatro, ha passato anni tra ristoranti stellati, caffetterie e cocktail bar prima di rientrare, di recente, nell’attività di casa. “La vittoria alle selezioni non è un traguardo, ma una partenza. Ho provato più volte a entrare in gara, e ora finalmente ci sono”, ha raccontato. A premiarlo, nella sede di Esse Caffè, è stato un mix di esperienza, tecnica e dedizione. “Volevamo portare il nostro modo di intendere il caffè tra la gente - ha dichiarato Agata Segafredo, Communication Director di Esse Caffè - e questa partecipazione così sentita ci conferma quanta voglia di formazione e qualità ci sia nel settore”. L’ “Espresso Italiano Champion” è uno dei concorsi più riconosciuti del settore e si rivolge a chi vuole mettersi alla prova con i simboli della caffetteria italiana: espresso e cappuccino. In gara, negli anni, centinaia di professionisti provenienti da tutto il mondo. Il format prevede selezioni locali, semifinali e finali nazionali e internazionali. A guidare il tutto c’è l’Istituto Espresso Italiano, che riunisce torrefattori, produttori di macchine da caffè e macinadosatori e altre realtà della filiera, con 36 aziende associate e un fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro. L’obiettivo? Promuovere e tutelare la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità.

