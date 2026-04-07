A feste concluse, il bilancio di Pasqua e Pasquetta racconta molto più di una tradizione che si rinnova: racconta un Paese che fa i conti con l’incertezza economica e risponde con pragmatismo e ingegno. Dopo una domenica di Pasqua che ha portato sulle tavole italiane una spesa complessiva da 1,7 miliardi di euro, il Lunedì dell’Angelo ha segnato un cambio di passo netto, all’insegna dell’attenzione al portafoglio. Secondo le stime del Centro Studi di Confcooperative, il vero protagonista di Pasquetta è stato il riciclo degli avanzi del pranzo pasquale, capace di generare un risparmio complessivo vicino ai 100 milioni di euro. Un dato che fotografa un comportamento diffuso e consapevole, diventato ormai una risposta concreta alla pressione dell’inflazione e al clima di instabilità che pesa sulle famiglie.

Le analisi indicano che circa metà degli italiani ha scelto la classica gita fuori porta, trasformando i resti del banchetto domenicale nel cuore del picnic del lunedì: dalle classiche frittate di pasta ai panini farciti con salumi e formaggi avanzati dalle sontuose colazioni pasquali, fino alle insalate di riso arricchite con uova sode non consumate.

Alla base di queste scelte c’è anche una consapevolezza diffusa: il 60% degli italiani aveva dichiarato, alla vigilia delle feste, l’intenzione di limitare le spese pasquali allo stretto necessario. Un obiettivo che, nei fatti, ha trovato piena realizzazione proprio nel lunedì di Pasquetta, quando la creatività domestica ha preso il posto di nuovi acquisti.

Il riciclo degli avanzi non è solo una strategia economica, ma la conferma di una tradizione culinaria capace di adattarsi ai tempi. In cucina, come nei consumi, gli italiani dimostrano ancora una volta di saper coniugare parsimonia e qualità, trasformando una necessità in virtù e affrontando con inventiva un presente segnato da crescenti incertezze economiche.

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