Rincari, il Governo vara un credito di imposta di 30 milioni di euro per il gasolio agricolo

Un credito di imposta di 30 milioni di euro destinato a coprire le spese per l’acquisto del carburante nel mese di marzo, nella misura del 20%. Il Governo, nel Consiglio dei Ministri di oggi, ha varato una serie di misure per sostenere famiglie e imprese, tra cui quelle agricole alle prese, all’indomani dello scoppio della guerra in Iran, di un aumento eccezionale del costo dei carburanti.

“Il Governo Meloni è l’esecutivo che ha investito di più nel settore primario per permettere alle imprese agricole di guardare al futuro e garantire ai cittadini la scelta di cibo di qualità e anche oggi dà un sostegno concreto: i nostri agricoltori potranno attutire i rincari del costo del carburante necessario a produrre - ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida - è una misura che ha un impatto sia sulle nostre imprese agricole che sui cittadini che potranno continuare a scegliere la qualità dei prodotti italiani senza ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione dovuti al caro energetico”.

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