I prodotti italiani Dop e Igp nei panini “da viaggio” in Autogrill con “Origini Edition”

La Dop Economy in Italia continua a crescere, e vale 20,7 miliardi di euro alla produzione nel 2024 contribuendo per il 19% al fatturato complessivo dell’agroalimentare nazionale. Un successo che trova le sue radici nella qualità dei prodotti certificati (Dop e Igp), ma anche nelle iniziative di promozione e di valorizzazione di queste eccellenze, tra i fiori all’occhiello del made in Italy. E ieri, a Roma, alla Fipe-Confcommercio, è stata presentata una novità: “Origini Edition”, l’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita sulle produzioni Dop e Igp per garantire ai consorzi una vetrina d’eccezione nelle principali direttrici del viaggio. Il progetto, spiega una nota, si inserisce nel percorso di valorizzazione della cucina italiana Patrimonio Unesco, promuovendo quegli asset di qualità, tracciabilità e artigianalità che rappresentano il vantaggio competitivo del Paese a livello globale. Alla base, c’è anche la volontà di favorire una conoscenza diffusa del cibo italiano ed in particolare dei prodotti Dop e Igp attraverso un’offerta e una comunicazione mirata nella rete Autogrill - parte di Avolta, realtà globale del travel retail & Food and Beverage, il cui primo azionista è Edizione - in prima linea con il supporto del Ministero dell’Agricoltura e Fipe.

Il progetto, che vede protagonista il panino, un’icona del cibo italiano e da viaggio, debutta con il Carpegna 1463 che celebra l’incontro tra il Prosciutto di Carpegna Dop, la Burrata di Andria Igp e l’olio Evo Terra di Bari Dop. Una seconda ricetta valorizzerà il connubio tra il Capocollo di Martina Franca, la Burrata di Andria Igp e l’olio Evo Toscano Igp, ed una terza la Mozzarella di Gioia del Colle Dop abbinata al pesto di Basilico Genovese Dop.

“In Autogrill ci impegniamo ad offrire ai viaggiatori prodotti radicati nei valori della nostra cultura”, ha dichiarato Massimiliano Santoro, Ceo Italy di Avolta, che ha aggiunto come “la partnership con Qualivita trasforma l’eccellenza delle materie prime Dop e Igp in un pilastro dell’offerta. L’obiettivo è esportare gradualmente tale autenticità a livello globale: condividere lo stile di vita italiano attraverso il nostro network internazionale è un elemento chiave della strategia di Avolta”.

Per Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita, “Origini Edition” è “un progetto con una visione di lungo periodo, pensato per costruire una piattaforma capace di valorizzare in modo continuativo e coerente i prodotti Dop e Igp nella ristorazione da viaggio. Il panino rappresenta uno dei simboli più immediati e popolari della gastronomia italiana e, grazie all’impiego di ingredienti Dop e Igp, può diventare anche uno strumento di racconto dei territori, capace di orientare i viaggiatori alla scoperta delle produzioni di qualità e di rafforzarne anche l’attrattività turistica. In questo percorso, la capillarità della rete Autogrill e il ruolo di garanzia di Fondazione Qualivita e dei consorzi offrono ai prodotti una visibilità ampia e qualificata, rivolta a un vasto pubblico diversificato”.

Secondo Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio, “questa iniziativa rappresenta un esempio concreto e virtuoso di come la collaborazione tra imprese, istituzioni e sistema dei consorzi possa rafforzare in modo significativo la competitività del made in Italy. La rete della ristorazione e dei pubblici esercizi, di cui Autogrill è uno dei protagonisti più rilevanti anche a livello internazionale, si conferma un canale strategico per individuare, promuovere, raccontare e valorizzare le nostre eccellenze Dop e Igp rendendole accessibili a milioni di viaggiatori ogni giorno. Attraverso progetti come “Origini Edition” non solo si promuovono prodotti di altissima qualità, ma si costruisce un vero e proprio racconto dei territori, delle tradizioni e del saper fare italiano, elementi distintivi che rappresentano un vantaggio competitivo unico nel panorama globale. In questo modo contribuiamo a diffondere la cultura e l’identità della cucina italiana nel mondo, sostenendo al tempo stesso le filiere produttive, i consorzi e le comunità locali che ne sono espressione autentica. È proprio da questa integrazione tra qualità, narrazione e rete che passa il futuro della promozione del Sistema-Italia”.

All’evento, moderato da Maddalena Fossati, direttore “La Cucina Italiana”, e concluso dall’intervento del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, hanno partecipato anche Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta, e Cesare Baldrighi, Presidente Origin Italia.

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