“Know Your Beer”, dal grado alcolico agli abbinamenti, nasce il portale per gli amanti della birra

In un Paese in cui la birra si conferma centrale nella socialità e nei consumi fuori casa, la trasparenza diventa una leva decisiva di scelta e fiducia. Non è un caso che, mentre il settore cresce in valore e cultura - con la birra considerata “decisiva” per l’esperienza nel 62% dei locali italiani e scelta sempre più spesso a cena (59%) e all’aperitivo (41%), secondo AssoBirra - arrivi uno strumento pensato per aiutare i consumatori a capire davvero cosa hanno nel bicchiere. È “Know Your Beer”, il nuovo portale digitale europeo promosso dall’European Beer Consumers’ Union (Ebcu), presentato nei giorni scorsi, a Roma, nel Delegates Meeting Ebcu n.73 ospitato da Unionbirrai.

Disponibile anche in lingua italiana, il portale nasce per rispondere a un’esigenza concreta: rendere chiare, accessibili e verificabili le informazioni fondamentali sulla birra, dagli ingredienti al contenuto alcolico, dall’origine del prodotto alle certificazioni alla freschezza, dalla tracciabilità alle corrette modalità di conservazione. Pensato come uno strumento pratico, “Know Your Beer” guida il consumatore nella lettura dell’etichetta attraverso sezioni dedicate e sei aree chiave - stili e grado alcolico, ingredienti e allergeni, produttore e provenienza, marchi e certificazioni, dati di freschezza e indicazioni su conservazione e trasporto - contribuendo a colmare quel divario informativo che spesso rende la scelta poco consapevole. Un tema tutt’altro che marginale se si considera che cresce anche l’attenzione per la qualità e per l’abbinamento gastronomico, con oltre 6 gestori su 10 che osservano clienti sempre più propensi a scegliere la birra in modo informato in pairing con il cibo. In questo contesto “Know Your Beer” si inserisce come una vera e propria “educazione digitale al consumo”, mettendo al centro il diritto di sapere cosa si beve e rafforzando la fiducia in una filiera che, tra artigianalità, innovazione e nuove sensibilità, chiede strumenti all’altezza di un mercato maturo e in evoluzione.

Su questi presupposti, il tema della trasparenza si intreccia inevitabilmente con quello del rapporto tra produzione, territori e regole. Luca De Carlo, presidente Commissione Industria-Agricoltura del Senato, nel lancio a Montecitorio, ha evidenziato il valore del legame tra produzione e territorio: “la filiera della birra, soprattutto quella artigianale, è importante non solo per la trasparenza che garantisce, ma perché è profondamente radicata nelle aree di origine. Serve una normativa moderna, dopo oltre 60 anni, che accompagni la crescita del settore e valorizzi anche nuove direttrici come l’ospitalità e il turismo brassicolo, consentendo ai produttori, soprattutto i più piccoli, di raccontare al meglio il proprio lavoro”. Un richiamo che trova riscontro anche nell’evoluzione del mercato e nelle aspettative dei consumatori, sempre più attenti a tracciabilità e qualità. Sulla necessità di rafforzare il quadro normativo è intervenuto anche Giorgio Salvitti, consigliere del Ministro dell’Agricoltura: “il settore della birra rappresenta un comparto strategico per l’economia nazionale. Garantire chiarezza su tracciabilità, salubrità e caratteristiche qualitative è un dovere verso consumatori e mercato. Stiamo lavorando a una nuova legge che dia un quadro chiaro e favorisca ulteriormente lo sviluppo del settore, anche attraverso le opportunità del turismo brassicolo”.

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