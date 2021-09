Il miglior birrificio artigianale italiano? È il marchigiano MC77. Lombardia regione più premiata

Quali sono le migliori birre italiane artigianale? Lo svela “Birra dell’Anno”, edizione n. 16 del Concorso organizzato da Unionbirrai, associazione che rappresenta i Piccoli Birrifici Indipendenti, di scena a Parma, a Cibus 2021. Il premio al Birrificio dell’Anno 2021 è andato a MC77 birrificio di Caccamo (Macerata), nelle Marche; tra le regioni più titolate troviamo la Lombardia con 25 birre premiate, seguita da Veneto (14), Emilia Romagna e Piemonte (13), Marche e Toscana (12). In tutto, sono 45 le categorie in gara, con 60 giudici impegnati nella degustazione di ben 1.599 birre di 207 birrifici iscritte alla competizione, che hanno disegnato il podio delle tre birre migliori per ogni categoria.

Focus - “Birra dell’Anno”, i migliori di ogni categoria

Birrificio dell’Anno: Birrificio MC77

Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca e ceca (German e Bohemian Pilsner)

Birrificio Mostodolce - Pepita

Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca, caratterizzata dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione tedesca (Italian Pilsner)

Birrificio Lariano - La Grigna

Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

Birrificio Babylon - Panzer Keller

Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione americana (Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager)

Birrificio La Piazza - American Jasper

Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

Birra Perugia - Golden Jazz

Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico di ispirazione tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

Birrificio El Issor - Kosce

Birre ambrate e scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico d’ispirazione tedesca (Vienna, Marzen, Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

Beha Brewing Company - Gaudio

Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

Birrificio Rurale - Terminator

Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, di ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

Birrificio dell’Accademia - La Prima Cotta - Brown Ale

Chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale Lager)

Railroad Brewing Company - Aristoteles

Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English Ipa)

Birrificio Ofelia - Amitabh

Chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Session Apa, Session Aipa, Session Ipa)

Birrificio Birranuova - Spinning Wheel

Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American Pale Ale)

50&50 Craft Brewery

Chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American Ipa)

Birrificio Liquida - Don Quisciotte

Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Double Ipa, Imperial Ipa)

Birrificio MC77- Breaking Hops

Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di frumento e altri cereali, luppolate di ispirazione angloamericana (White Ipa, American Wheat)

Birrificio The Wall - Mrs White

Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Red Ipa, Brown Ipa, Black Ipa)

Rebeers - Hopsfull

Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Speciality Ipa, Rye Ipa, Belgian Ipa, Aipa e Apa fermentate a bassa)

Picobrew - Primavera

Chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di ispirazione statunitense (New England Ipa)

Birrificio Liquida - Un'estate amara

Strong Ale di ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong Ale, Scottish Ale export, Heavy Scottish Ale)

Birra 120 - Sir Alestrong

Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (Porter, Stout)

Birrificio Foglie d’Erba - Hot night at the village

Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione americana (American Porter, American Stout)

Birrificio Mukkeller - Corva Nera

Scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

Ritual Lab - Four brothers

Alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

Piccolo Birrificio Clandestino - Fortezza Nuova

Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, uso di frumento maltato, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione tedesca (Weizen, Dunkelweizen, Weizenbock)

Beer In - Tarwè

Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

Birrificio Mc 77 - San Lorenzo

Birre chiare, alta fermentazione, bassa gradazione alcolica, di ispirazione belga (Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

Birrificio Alveria - Eclipse

Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

Birrificio Diciottozerouno - Ocra

Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)

Birrificio Renton - New Order

Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

Birrificio del Forte - Regina del Mare

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di spezie

Birrificio Renton - Lola

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di caffè e/o cacao

Hammer - Molid

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

Rebeers - Fovea

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico affumicate e torbate

Birra Elvo - Rauch

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico affinate in legno

Birrificio Mostodolce - Lo pneumatico

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso frutta e castagne

Birrificio Claterna - Rusticana

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di miele

Birra Elvo - Bock di Natale

Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide con aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

CR/AK - Cantina Pesche 2017

Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide senza aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

Birra Siemàn - Istà

Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche di ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

Batzen - Gosexy

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

Birrificio Un Terzo - Sciatò Margot

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

Birra Gaia - Vineyard

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da note acide (Sour Italian Grape Ale)

Birrificio Opperbacco

Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categoria (Extraordinary Ale/Extraordinary Lager)

Birrificio Retorto - Acqua Passata

Copyright © 2000/2021