Il miglior packaging di vini, distillati, birre e oli extravergini di oliva? Lo elegge Vinitaly

Primo punto di contatto tra i brand e gli appassionati, il packaging è un “ingrediente” sempre più fondamentale nella scelta del consumatore e nel successo di un prodotto: ma sbaglia chi pensa semplicemente alla confezione, perché il valore del marchio e gran parte della curiosità che suscita nelle persone sono legati anche alle scelte che l’azienda fa in merito, affidandosi alla creatività dei designer. Ad eleggerle il miglior packaging di vini, distillati, birre e oli extravergini di oliva è il “Vinitaly Design Award” 2025, la competizione promossa da Vinitaly all’edizione n. 29 (con le candidature aperte da oggi al 23 febbraio), che assegna 20 riconoscimenti attraverso i premi “Concept” ai progetti che esplorano nuovi linguaggi di design, “Illustrated Wines” ai packaging con illustrazioni esclusive che raccontano storie, “Restyling Wines” alle evoluzioni creative tra il “prima” e il “dopo”, e “Timeless Wines” alle icone che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo del design.

Il “Vinitaly Design Award” 2025 è rivolto alle aziende, ma anche alle agenzie creative italiane, ed estere, a condizione che i progetti si riferiscano a prodotti di imprese domestiche, e sono ammessi anche progetti di aziende produttrici straniere purché concepiti da designer italiani. A valutare i progetti - dalla bottiglia alla chiusura, dalla capsula all’etichetta e controetichetta, fino a sigilli e all’imballo secondario - sarà una giuria tecnica composta da 30 esperti, guidata dal designer pluripremiato Mario Di Paolo, direttore artistico del Premio Vinitaly: tra i creativi nei diversi settori, ne fanno parte Antonella Andriani, vice presidente Adi, e Zeno Bersanetti, Art Director Nsg, da Camilla Gatti, Design Director Cba, a Maricetta Gianfalla, Creative Director Alias, da Gianluca Invernizzi, Design Director Smith Lumen, a Nicola Mincione, partner Rba, da Simonetta Doni, fondatrice e Ceo Doni e Associati, a Papi Frigerio, Design Director Robilant Associati, da Francesco Voltolina, designer e artista, a Juan Mantilla, Creative Director Kiko, da Stefano Torregrossa, direttore creativo O,Nice! Design Studio, a Dario Frattaruolo, direttore creativo Dario Frattaruolo Design, da Andrea Basile, direttore creativo Basile Adv, a Jana Kokrhanek, ceo Luxoro, da Michela Pibiri, Editor in Chief PrintLovers, a Giuseppe Roberto Biagetti, direttore Iisa, da Fulvio Ravagnani, direttore Scuola di Comunicazione Ied, a Giulia Corcos, Sales Director Tannico, da Alessandro Rossi, Category Manager Wines Partesa, a Daniele Colombo, Category Manager W&S Esselunga, da Leila Salimbeni, direttore “Spirito DiVino”, a Fabio Piccoli, direttore “WineMeridian”, e da WineNews, con il direttore e giornalista Alessandro Regoli (il Comitato Tecnico-Scientifico è, invece, composto dagli avvocati Mauro Cobelli e Marco Giuri, Paolo Brogioni, direttore Assoenologi, Luca Fois, designer e docente, e Chiara Tomasi, designer ed esperta di packaging).

Per i prodotti, sono ammesse a partecipare le tipologie White Wines, Red Wines, Rosé Wines, Sparkling Wines, Fine Wines, Gdo Wines, Concept, Aromatized Wines/Cocktail Base/Soft Alcool/No Alcool, Liqueur Wines, Series Wines, Limited Edition, Private Label, Clear Spirits, Dark Spirits, Secondary Pack, Extra Virgin Olive Oils, e Beers. Per ogni categoria saranno assegnati quattro trofei “Vinitaly Design Award”: Black, Gold, Silver e Bronze. Verranno, inoltre, conferiti 11 premi speciali, tra cui “Best in Show” e “Agency of the Year”.

Tra le novità, nel 2025, debutta anche la “Vinitaly Design Experience”, un progetto di formazione e aggiornamento tecnico (in programma il 4 aprile). Professionisti del settore enogastronomico e studenti delle più importanti scuole di design e comunicazione potranno partecipare a workshop e conferenze tenute da esperti di standing internazionale per esplorare le nuove tendenze di packaging design, comunicazione visiva e branding. Lo scopo è quello di ispirare i professionisti del presente e del futuro a lavorare in uno dei settori che più generano valore in Italia e contribuiscono alla diffusione del made in Italy nel mondo.

I “migliori” del “Vinitaly Design Award” 2025 n. 29 saranno svelati e proclamati il 5 aprile nell’evento di gala dedicato alla consegna dei trofei, al Teatro Ristori di Verona, alla vigilia di Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile 2025).

