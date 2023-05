Il miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg? È Michele Manca e ad eleggerlo è stata l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) Veneto, in collaborazione con il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. Il trofeo (edizione n. 3) è stato organizzato dopo tre giorni interamente dedicati alle famose bollicine di Conegliano e di Valdobbiadene. Dal 2004 ad oggi, Michele Manca ha lavorato in Italia e all’estero in importanti realtà ristorative, scalando tutti i ruoli gerarchici del settore di sala, da Commis de Rang a Restaurant Manager. Nel 2012 consegue la Laurea in Economia e Gestione di Impresa a Ferrara, nel 2014 si diploma Sommelier Ais. Direttore di Corso, Referente Panel per la propria Delegazione, Degustatore Ufficiale e Miglior Sommelier del Veneto 2022, si è recentemente classificato terzo al Master Chianti Classico 2023, secondo al Gran Premio Sagrantino 2023. Attualmente lavora come Docente di Sala e Vendita all’Ipsaa “Bellini” di Trecenta (Rovigo) e come consulente in importanti realtà ristorative.

“Un risultato ottenuto - ha dichiarato Michele Manca - grazie ad un grande impegno e allo studio costante del territorio, delle sue peculiarità e delle aziende che ne fanno parte. Studiare, visitare la denominazione, assaggiare e ancora mettere alla prova le proprie conoscenze è il modo migliore di conoscere un vino e il territorio in cui nasce e di cui il calice si fa ambasciatore”.

“Il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg lavora da sempre nel segno dell’eccellenza - afferma la presidente Elvira Bortolomiol - lavorare sui primi comunicatori del nostro vino è un passo fondamentale per garantire che il nostro prodotto sia presentato correttamente al consumatore e sia valorizzato come merita. Conoscere a fondo il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg significa conoscere uno dei prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo, per questo abbiamo condotto i partecipanti in visita al territorio così che potessero cogliere l’intensità e la qualità del lavoro che ogni giorno ferve sulle nostre Rive come nelle nostre cantine. Il Trofeo Nazionale del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è un momento di approfondimento e promozione del nostro prodotto ormai imprescindibile”.

Copyright © 2000/2023