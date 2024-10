Il “Miglior Sommelier Fisar” 2024 è il giovanissimo Alberto Rabachin, di Milano, classe 2000

Alberto Rabachin, di Milano, è il “Miglior Sommelier Fisar” 2024. Classe 2000, di Vigevano, fa della parte Delegazione Fisar Milano Duomo, città in cui vive. “Alberto Rabachin, nonostante la sua giovane età, è già un esempio da seguire: ha vinto, oltre che per le sue conoscenze, proprio grazie alla capacità di raccontare emotivamente un vino e raggiungere le persone in maniera diretta e appassionante”, spiega la Fisar.

A premiarlo, nel Congresso Nazionale dei giorni scorsi, il presidente Fisar Roberto Donadini: “questo premio ci dà l’occasione di ricordare che noi sommelier siamo ambasciatori del vino e per esserlo è necessario superare certi linguaggi ormai antiquati che ancora oggi persistono nell’ambiente. La reverenzialità con cui viene percepito il mondo enologico rischia spesso di ostacolare l’approccio dei neofiti. Fisar propone, invece, il contrario: la semplicità è il segreto del successo, senza, però, banalizzare la cultura millenaria di cui siamo portavoce”.

