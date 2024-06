Il miglior vino per le Città del Vino? È portoghese: il Porto 20 Anos di Caves Santa Marta

Non c’è dubbio che una delle ricchezze, ma anche di motivo di interesse, per il mondo del vino risiede nel suo patrimonio inestimabile, fatto di identità riconoscibili da Nord a Sud dell’Italia. Qualcosa di veramente importante tanto che non mancano i premi, italiani e non, come dimostra anche il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino n. 22, che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 campioni di vino (di cui l’80% italiani ed il 20% da 11 Paesi di tutto il mondo), a Gorizia, Città del Vino nel Collio: 48 le Gran Medaglie d’Oro, di cui 38 aggiudicate dall’Italia e 10 da vini esteri. Il punteggio più alto in assoluto è stato però ottenuto da un vino del Portogallo, il Porto 20 Anos di Caves Santa Marta, e il primo vino italiano è stato un Marche Rosso Igt Passito dell’Azienda Agricola Stefano Mancinelli di Morro d’Alba. La premiazione si terrà a Roma in Campidoglio l’8 luglio. Per l’Italia, 38 Gran Medaglie d’Oro (furono 27 nel 2023, ndr): 6 al Friuli Venezia Giulia; 5 per la Campania; 4 per Calabria, Piemonte e Toscana; 3 per Puglia e Veneto; 2 per Abruzzo, Trentino Alto Adige e Sardegna; 1 per Lombardia e Marche.

Sono state 209, invece, le Medaglie d’Oro: in testa il Veneto con 51, seguito da Sardegna (32), Campania (24), Friuli Venezia Giulia e Lazio (21), quindi Piemonte e Puglia (20), Sicilia (17), Toscana (13), Calabria (10), Emilia Romagna e Trentino Alto Adige (9), Abruzzo (7), Liguria (5), Basilicata e Lombardia (3), Valle d’Aosta (2), Marche e Molise (1).

“Un’importante edizione del Concorso Internazionale Città del Vino - evidenzia il presidente delle Città del Vino, Angelo Radica - che si conferma per qualità dei territori enologici e delle produzioni e per attirare aziende vitivinicole da tutto il mondo. Ottime performance di nuovi Paesi, come Libano e Israele e le buone partecipazioni di Cile e Messico, anch’essi alla loro prima partecipazione. Bene i vini italiani, da Nord, Centro e Sud: nelle selezioni di Città del Vino il pregio di valutare i vini non solo dal punto di vista tecnico (per la loro qualità oggettiva), ma soprattutto per il loro legame con il territorio, per la loro capacità di emozionare e per ribadire il valore del rapporto tra le cantine ed i Comuni. Essere Città del Vino è un valore aggiunto per le cantine di tutta Italia”.

Focus - Le 38 Gran Medaglie d’Oro dell’Italia

Azienda Agricola Stefano Mancinelli - Marche Rosso Igt Passito 2016 (Marche)

Azienda Agricola Terre d’Aglianico - Aglianico del Taburno Docg Riserva Tatillo 2016 (Campania)

Amandum di Dai Morars - Friulano 2018 (Friuli - Venezia Giulia)

Cantina di Nizza - Barbera d’Asti Superiore Docg 2021 (Piemonte)

Cantine del Notaio - L’Autentica 2022 (Basilicata)

Cantine Vulcano - Mavile 2023 (Calabria)

Vigna Petrussa - Picolit 2018 (Friuli - Venezia Giulia)

Azienda Agricola Petricci e Del Pianta - Stillo 2023 (Toscana)

Bosca - Barolo Docg Luigi Bosca 2020 (Piemonte)

Librandi Antonio e Nicodemo - Segno Librandi Cirò Rosato Doc 2023 (Calabria)

Nativ - Blu Onice Irpinia Aglianico Doc 2019 (Campania)

Gualdo Del Re - Gualdo Del Re Vermentino 2021 (Toscana)

Piancanelli di Laiolo Silvio - Loazzolo Doc Bricchi Mej 2021 (Piemonte)

Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco - Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Doc 2016 (Toscana)

Agraria Riva del Garda - Maso Élesi 2020 (Trentino - Alto Adige)

Antonio Facchin e Figli - Geron 2012 (Veneto)

Azienda Agricola Alex Magnan - Rocca del Sole Friulano 2021 (Friuli - Venezia Giulia)

Conte di Campiano - Primitivo di Manduria Doc Riserva Conte di Campiano 2019 (Veneto)

Ferruccio Deiana - Oirad 2021 (Sardegna)

Cantine Due Palme - Selvarossa Salice Salentino Rosso Dop Riserva 2020 (Puglia)

Società Agricola Pasetti - Harimann 2017 (Abruzzo)

Azienda Agricola Scubla Roberto Bianco Pomèdes 2021 (Friuli - Venezia Giulia)

Banino, Antonio Panigada - Riserva Vigna La Merla 2018 (Lombardia)

Cantina Aldeno - Trentino Superiore Castel Beseno (Trentino - Alto Adige)

Rigoli - L’Assiolo 2020 (Toscana)

Azienda Agricola Paolo Patruno - Tenuta Patruno Perniola 1821 Riserva 2019 (Puglia)

Azienda Agricola La Sclusa - Friulano 2022 (Friuli-Venezia Giulia)

Azienda Agricola Tomasella Paolo & C - Bastìe Friulano 2016 (Veneto)

Nativ Srl Velluto Rosso - Irpinia Aglianico Doc 2021 (Campania)

Komjanc Alessio - Pinot Nero Dedica 2019 (Friuli - Venezia Giulia)

Cantina Sociale di Quartu Sant’Elena - Cagliari Moscato Doc 2021 (Sardegna)

Azienda Agricola Torre dei Chiusi di Domenico Pulcino - Aglianico del Taburno Riserva 2018 (Campania)

Feudo dei Sanseverino - Moscato Passito al Governo di Saracena 2015 (Calabria)

Travaglini Giancarlo - Gattinara Trevigne Docg 2019 (Piemonte)

Antica Masseria Jorche - Primitivo di Manduria Dop Riserva 2019 (Puglia)

Barone G.R. Macri - Centocamere passito 2020 (Calabria)

Azienda Agricola Torre dei Chiusi di Domenico Pulcino - Taburno Falanghina del Sannio 2023 (Campania)

Marchioli Wines - Titus Riserva 2015 (Abruzzo)

