Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: il 21 luglio uscirà il decreto Ocm Promozione

In ritardo, come accade da anni, ma finalmente con una data certa: il bando operativo per assegnare i fondi della promozione dell’Ocm Vino (30 milioni di euro in mano al Ministero dell’Agricoltura, 70 milioni di euro alle Regioni) uscirà il 21 luglio, con tutti i dettagli e le scadenze necessarie. Ad annunciarlo il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nell’assemblea generale Unione Italiana Vini (Uiv), di scena oggi a Roma.

“Il 21 luglio uscirà il bando per l’Ocm Vino. Ci sono meccanismi farraginosi che abbiamo voluto sistemare, e questo perchè il Governo è l’unico responsabile nei confronti dell’Europa, sulla gestione dei fondi, e se sbagliano le Regioni, quindi paga il Governo. Per questo, se non sulle modalità di selezione dei progetti che saranno finanziati, almeno sui controlli abbiamo dovuto trovare una quadra ed evitare problemi e dispersioni di risorse. Faremo in modo che Agea entro ottobre riesca a fare tutti i pagamenti”.

Francesco Lollobrigida ha poi ricordato le diverse battaglie su cui è impegnato il Governo in Europa, dalla battaglia contro il Nutriscore alle etichette allarmistiche, ed ha parlato anche di promozione del sistema Italia: “penso all’iniziativa che vede le nostre eccellenze del made in Italy in giro per il mondo con la nave Amerigo Vespucci, al percorso che ci porterà alla riconoscimento Unesco per la Cucina Italiana, che ci consentirà di raccontarci e promuoverci ancora meglio, e penso anche al lavoro che abbiamo fatto con Vinitaly, sul vino, che ringrazio. E lancio un nuovo progetto: dopo aver portato in fiera i “Bacco” di Guido Reni e di Caravaggio, vorrei legare il vino ai nostri grandi marchi della moda, creando abbinamenti ad hoc ed iniziative, con un progetto concreto legato a queste due nostre grandi eccellenze: il vino e la moda”.

