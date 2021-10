Il momento più conveniente per acquistare il vino online? Un venerdì di maggio, in tarda serata

La pandemia ha spinto gli italiani a comportamenti più prudenti dal punto di vista finanziario: un maggiore controllo delle spese ed una maggiore attenzione al risparmio, anche a seguito dell’incremento dell’e-commerce e all’utilizzo di comparatori di prezzi (nel 2020 le ricerche online sono raddoppiate rispetto al 2019). E, per la Giornata Mondiale del Risparmio, che, dal 1924 si celebra ogni 31 ottobre, per promuovere un uso migliore, individuale e sociale, della ricchezza, idealo - portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, ha raccolto alcuni consigli per aiutare gli italiani a risparmiare online, trasformando le fluttuazioni dei prezzi, il cosiddetto “dynamic pricing”, in un alleato del risparmio. Così, emerge che maggio è il miglior mese per acquistare alcolici online, poiché il loro prezzo risulta in media più basso: si risparmia quasi un terzo sul vino (31,9%), il 10,8% su spumante, Prosecco e Champagne e il 5,6% sul rum.

A dicembre si possono fare buoni affari sulle cantinette frigo per vini e alcolici: il risparmio massimo medio è del 21%. Nel dettaglio, il giorno e l’orario migliore per acquistare vino (incluse le bollicine) è il venerdì in tarda serata, per il rum è meglio anticipare al venerdì pomeriggio, mentre per le cantinette frigo è consigliato ordinare la domenica notte.

Idealo rivela poi come l’interesse sul web nei confronti degli alcolici sia più che raddoppiato nello scorso anno in Italia (+110% rispetto al 2019) e acquistare alcolici online, oggi, è diventato più che mai facile e interessante per la vasta scelta di enoteche digitali, dalle piattaforme mastodontiche ai piccoli e medi e-commerce dalle selezioni più personalizzate.

