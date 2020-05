Il mondo del vino piange il Conte Paolo Marzotto, venuto a mancare ieri all’età di 89 anni: fondatore di Baglio di Pianetto, azienda vitivinicola con sede e vigneti nel territorio di Santa Cristina Gela, a pochi chilometri da Palermo, dove nel 1997, dopo una vita da imprenditore della moda, fece incontrare due delle sue grandi passioni, quella per il vino e quella per la Sicilia, diventando presto uno dei protagonisti della rinascita enoica dell’isola.

“È stato uno dei primi imprenditori del Nord Italia ad investire in Sicilia - ricorda il direttore WineNews, Alessandro Regoli - ed a lui ho legato anche tanti bei momenti della mia vita professionale. Mi piace ricordare qualche cena in Vinitaly nella sua villa, ma anche e, soprattutto, la sua grande e sincera passione per il mondo del vino, che conosceva come pochi. Un altro ricordo che conservo del Conte Paolo Marzotto, è di un piccolo viaggio, ormai tanti anni fa, sul territorio dell’Etna, insieme al produttore Diego Planeta ed al professor Attilio Scienza. Ha sempre nutrito tante passioni, non solo per il vino, ma anche per la velocità, la buona tavola, il bello in senso generale - aggiunge Alessandro Regoli - anche grazie alla sua enorme cultura e simpatia”.

