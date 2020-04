Il mondo della distribuzione: affari giù del 50-60%, chi può paghi. No a concorrenza sleale

“Gli anelli che compongono la filiera della distribuzione del mondo del vino stanno attraversando un periodo di straordinaria difficoltà economica e di incertezza nei confronti del prossimo futuro: mai come ora, servono coesione, solidarietà e senso di responsabilità”. Così Lorenzo Righi, direttore di Club Excellence, realtà che riunisce 18 tra le più importanti Distribuzioni e Importazioni Italiane di vini e distillati di pregio: Agb Selezione, Balan, Bolis, Cuzziol, Ghilardi Selezioni, Gruppo Meregalli, Les Caves de Pyrene, Pellegrini, Philarmonica, Première, Premium Wine Selection, Proposta Vini, Sagna, Sarzi Amadè, Spirits & Colori, Teatro del Vinio, Vino & Design e Visconti 43.

“Dopo quasi due mesi dall’entrata in vigore delle misure restrittive del Governo Italiano per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali la chiusura di bar, ristoranti, enoteche ed analoghi esercizi commerciali, categorie che costituiscono clientela di rilievo se non principale degli Importatori e Distributori Italiani, si prospetta un importante calo congiunto dei fatturati” continua Lorenzo Righi. “Nel primo trimestre il ridimensionamento del volume di affari si attesta intorno al 30% e con la fine di aprile si potrebbe arrivare al 50-60%. Sono numeri importanti che rischiano di minare l’intero sistema di distribuzione del vino italiano di tanti produttori, vignaioli, fino al mondo Ho.re.ca, se non verranno messe in atto opportune pratiche commerciali all’insegna della correttezza e della solidarietà”.

Il cda di Club Excellence, dopo aver effettuato tutti i necessari approfondimenti relativi al contesto e agli scenari di mercato possibili, ha deciso quindi di adottare delle linee guida congiunte, approvate da tutti i soci del Club e comunicate a tutta la rete vendita che opera sul territorio italiano. Il senso di responsabilità che deve animare le decisioni di tutto il sistema possono essere sintetizzate da un concetto: “chi può paghi davvero”. Il sistema economico generale, infatti, e soprattutto quello del tessuto italiano composto in gran parte da piccole e medie imprese, non avrebbe la possibilità di superare questo delicato momento se tutti gli attori interrompessero completamente i flussi di liquidità. Questo significa quanto sia fondamentale un atteggiamento etico e responsabile che porti ad onorare il pagamento di fatture emesse fino a fine 2019, ben prima dell’inizio della crisi, quando il mercato era invece completamente operativo”.

Tra le decisioni prese dal Club e comunicate a tutta la propria rete di agenti, vi è il sostegno rivolto al mondo Ho.re.ca., attraverso una serie di dilazioni, accordate sulle fatture del 2020, che tengano conto del blocco del mercato, e della fase di riavvio che presenta ancora numerosi elementi di incertezza. “Queste misure, che saranno poi contestualizzate all’interno delle attività dei singoli Soci di Club Excellence, intendono rappresentare un sostegno concreto alle esigenze di tutti i nostri clienti, pesantemente colpiti da questa emergenza” afferma Righi.

Ferma la posizione di tutti i Soci nei confronti di pratiche che minano la corretta concorrenza che regola il mercato. “Riteniamo preoccupante l’eventuale adozione della cosiddetta consegna in conto vendita (già paventata da alcuni come la soluzione della crisi) in quanto la fornitura di un prodotto senza la corrispondente regolazione del pagamento, oltre che essere sleale, minaccia la tenuta di un sistema di imprese interne impossibilitate ad offrire le stesse condizioni proprio in virtù della propria condotta rispettosa delle regole” come ribadito dal CdA. A questo proposito, tutte le aziende del Club Excellence si sono impegnate a segnalare attività di conto vendita o comunque pratiche di concorrenza sleale al Ministero delle Politiche agricole attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), quale ente titolato al ricevimento delle segnalazioni, che ha attivato un apposito sportello.

“Siamo tutti consapevoli della straordinarietà di questo momento - conclude Righi - ma proprio per questo dobbiamo impegnarci tutti ad agire con eticità e buon senso. Siamo certi che mettendo in atto queste linee guida contribuiremo a porre un primo tassello per la ricostruzione che ci attende da qui a breve”. Anche alcuni tra i partner principali di Club Excellence manifestano il loro sostegno alla condotta sposata dal Club. Tra questi Arco Spedizioni, fornitore di riferimento per i Soci per ciò che concerne servizi di logistica e trasporti, che si è detta pronta a dare il proprio contributo garantendo una analoga flessibilità nella gestione dei crediti relativi alle fatture emesse nel 2020.

