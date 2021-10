Il Morellino di Scansano diventa “Green” e si aggiudica il “Premio Innovazione Smau 2021”

Il Consorzio Morellino di Scansano si è aggiudicato il “Premio Innovazione Smau 2021”, appuntamento che rientra nell’evento tenutosi a Milano, da sempre vetrina per quelle realtà che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo con obiettivi di innovazione. Decisive nell’assegnazione del riconoscimento sono state le valutazioni in merito alle iniziative di sostenibilità ambientale avviate dal Consorzio e nello specifico il progetto “Morellino Green”, che promuove la mobilità elettrica nella zona della denominazione con l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici posizionate all’interno di una rete di cantine del territorio, compresa la sede del Consorzio, rendendo l’area del Morellino una delle prime Docg “EV friendly”.

Un’attenzione concreta, alla mobilità a impatto 0, che oltre al progetto “Morellino Green” si spinge anche alle pratiche di economia circolare e di efficientamento energetico che il Consorzio sta sviluppando da alcuni mesi attraverso la partnership con Enel X. Da questa collaborazione, infatti, è nato un progetto di circular economy rivolto alle aziende consorziate con focus sulle tematiche di sostenibilità ed efficientamento energetico. L’obiettivo è quello di individuare soluzioni innovative da applicare alle attività nei vigneti, ai processi di produzione e alle attività accessorie svolte in cantina, in grado di generare benefici ambientali, energetici ed economici.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento - ha detto Alessio Durazzi, direttore del Consorzio Morellino di Scansano - frutto di una visione ed un lavoro che pone al centro la sostenibilità come impegno concreto e leva strategica, dove il Morellino di Scansano assume il ruolo di portavoce e catalizzatore di un territorio naturalmente vocato al “green”, alla qualità e all’eccellenza”.

