Il Premio Nonino, “anticipatore dei Nobel”, torna con l’edizione del “Quarantacinquesimo Anno + Due”

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il “Premio Nonino” torna con l’edizione del “Quarantacinquesimo Anno + Due”, di scena il 7 maggio 2022 alle Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, in in Friuli Venezia Giulia, nel giorno che segnerà anche l’inizio delle celebrazioni per i 125 anni della Famiglia Nonino, guidata oggi da Benito e “Nostra Signora della grappa” Giannola Nonino - che hanno fatto grande l’azienda grazie all’intuizione, nel 1973, delle prime grappe monovitigno - con le figlie Cristina, Elisabetta ed Antonella, e con l’ultima generazione rappresentata da Francesca Bardelli Nonino già in rampa di lancio. Tra i più importanti e longevi riconoscimenti italiani, da quando è nato, pionieristicamente, nel 1975 per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della civiltà contadina, il “Premio Nonino” alle più importanti personalità in ambito culturale, letterario ed enogastronomico è riuscito ad anticipare le scelte dei Premi Nobel per ben sei volte. L’ultima, in ordine di tempo, appena qualche mese fa: il fisico teorico Giorgio Parisi, Premio Nonino “Un Maestro Italiano del nostro Tempo” nel 2005, che ha ricevuto il Nobel per la Fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi.

Prima di lui, era stato il turno di Rigoberta Menchù, leader del movimento di liberazione degli Indios del Guatemala, Premio Speciale Nonino nel 1988 e Nobel per la Pace nel 1992, V.S. Naipaul, tra i maggiori scrittori del Novecento, Nonino International Prize nel 1993 e Premio Nobel per la Letteratura nel 2001, del poeta svedese Tomas Tranströmer, Premio Internazionale Nonino nel 2004 e Premio Nobel per la Letteratura nel 2011, di Mo Yan, tra gli scrittori cinesi più conosciuti, Premio Internazionale Nonino nel 2005 e Premio Nobel per la Letteratura nel 2006, e Peter Higgs, il fisico britannico “padre” del bosone che porta il suo nome, Premio Nonino “Un Maestro del nostro Tempo” nel 2013 e, lo stesso anno, Premio Nobel per la Fisica.

A presiedere la giuria internazionale del “Premio Nonino”, il neuroscienziato portoghese Antonio Damasio, con al suo fianco il poeta siriano Adonis, lo scrittore irlandese John Banville, il regista britannico Peter Brook, l’architetto Luca Cendali, lo storico francese Emmanuel Le Roy Ladurie, lo scienziato britannico James Lovelock, lo scrittore Claudio Magris, lo scrittore rumeno Norman Manea, il filoso francese Edgar Morin (tra i più grandi del nostro tempo, che ha voluto al suo fianco la famiglia Nonino nei festeggiamenti per i suoi 100 anni al Palazzo dell’Eliseo, a Parigi, alla presenza del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, nel luglio 2021, ndr), l’architetto e scrittrice palestinese Suad Amiry ed il filosofo e scrittore Giorgio Agamben.

Copyright © 2000/2022