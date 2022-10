Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugura la Fiera del Tartufo Bianco di Alba

Il taglio del nastro, poi una visita ai trifulau: è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad inaugurare ufficialmente uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dai gourmand di tutto il mondo, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, edizione n. 92, di scena da oggi al 4 dicembre, ad Alba, la capitale delle Langhe. Per celebrare il “tuber magnatum pico”, che, a detta degli esperti, si trova davanti ad una buona annata di produzione e che, dalle prime quotazioni che circolano, oscilla dai 2.900 euro al chilo per le pezzature più piccole ad oltre 4.000 per quelle più grandi. Un omaggio ad un’eccellenza italiana, quello di Mattarella, in visita ufficiale ad Alba per il Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio: il Presidente della Repubblica ha incontrato un gruppo di “trifulau”, i cercatori di tartufi, con i loro cani, nel Cortile della Maddalena. Al Presidente Mattarella è andato in dono un tartufo bianco di Alba da 100 grammi, consegnato da Agostino Aprile, presidente dell’Unione Regionale Trifulau del Piemonte, trovato nel territorio di Dogliani.

