Il primo “Trofeo Poggio al Tesoro” nel mare di Bolgheri a SuperKalimera (Kali Mera Sailing Team)

A vele spiegate, dalla Costa Toscana di fronte ai celebri vigneti di Bolgheri toccando gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, autentiche bellezze naturalistiche nel mare dell’Arcipelago Toscano, SuperKalimera del Kali Mera Sailing Team dell’armatore Massimo Sabatini è il vincitore del primo “Trofeo Poggio al Tesoro”, la regata di primavera con rating Fiv organizzata dalla tenuta bolgherese di Allegrini, con lo Yatch Club di Marina di Salivoli, ed il patrocinio del Comune di Piombino e della Regione Toscana.

L’obbiettivo, è quello di promuovere e sostenere la diffusione degli sport a vela nel territorio-icona in cui Marilisa e il fratello Walter Allegrini decisero, oltre vent’anni orsono, di coronare il sogno di iniziare, dal Veneto, una nuova avventura in terra toscana, oggi una delle realtà tra le più dinamiche e affascinanti di Bolgheri. Ai primi classificati, in premio un soggiorno a Villa della Torre a Fumane, gioiello del Rinascimento italiano tra i vigneti della Valpolicella di proprietà della griffe.

Copyright © 2000/2022