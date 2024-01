Il Prosecco Doc “danza” con Virna Toppi, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano

Un’opera cinematografica che invita a esplorare la convergenza tra ispirazione e azione, rivelando come il classico, ovvero il passato e la tradizione, siano il trampolino di lancio per una visione futuristica e suggerendo che è proprio nella fusione di questi due elementi che si manifesta la bellezza senza tempo. Si chiama “Inspired by the classic, moved by the future”, il nuovo cortometraggio del Consorzio Prosecco Doc curato dalla maestria del regista Carlo Guttadauro e che trasforma Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, gioiello del Veneto barocco, in un labirinto scenografico dove il classico si fonde con il contemporaneo attraverso la danza di Virna Toppi, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, e l’arte del parkour del traceur Davide Garzetti, punto di partenza di un viaggio tra la danzatrice e l’atleta che si snoda attraverso luoghi iconici, come Venezia, dove la ballerina si trasforma in un cigno nero. E dove il cortometraggio raggiunge il suo apice, su un ponte di ferro in Giudecca, dove i confini svaniscono, e i protagonisti, ora liberi da schemi predefiniti, celebrano un accordo segreto: la fusione tra classico e contemporaneo diventa evidente, sottolineata da un ideale brindisi su una terrazza affacciata sul Canal Grande con il Prosecco Doc, che si conferma anche, per il 2023, la prima Denominazione enologica italiana sia a volume che a valore, con una produzione imbottigliata di oltre 616 milioni di bottiglie, nonostante un calo del 3,5% negli imbottigliamenti sul 2022, che scende sotto il 2% se non si considera la tipologia rosé, che ha subito un calo più significativo, pur continuando a rappresentare oltre l’8% dell’intera Denominazione.

