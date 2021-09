Il Prosecco Doc “Official Sparkling Wine” a sostegno del nuovo Adi Design Museum di Milano

Un Museo dinamico, destinato a raccontare la storia del design italiano nei suoi risvolti industriali, economici, culturali e sociali, ed un vino altrettanto effervescente nei calici di tutto il mondo che sta segnando la storia dell’Italia enoica: è un incontro tra simboli del made in Italy, quello tra il Prosecco Doc ed il design, che fa delle bollicine più prodotte ed esportate al mondo l’“Official Sparkling Wine” del nuovo Adi Design Museum di Milano. Ma non solo, perché in un progetto condiviso con l’Adi-Associazione per il Disegno Industriale per valorizzare i talenti italiani, il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc ha lanciato una bottiglia speciale in edizione limitata con l’etichetta dedicata al Museo, dove i visitatori potranno degustarlo ed acquistarlo nell’Officina Design Cafè, e sostenere, grazie ad una raccolta fondi, l’implementazione della Collezione Permanente del Compasso d’Oro, attraverso l’acquisizione di nuovi oggetti che entreranno a far parte della più importante e prestigiosa raccolta di testimonianze internazionali del design contemporaneo.

Una nuova partnership a sostegno del made in Italy per il Consorzio del Prosecco Doc, la maggiore Denominazione italiana in forza delle sue oltre 500 milioni di bottiglie prodotte all’anno, che, dopo il mondo dello sport, della solidarietà e della cultura incontra anche quello del deisgn.

