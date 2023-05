Il Prosecco Docg, dalle Colline vitate Patrimonio Unesco alla “Biennale Architettura 2023” a Venezia

Le opere d’arte sono creazioni dell’uomo che utilizzano la natura ma ne cambiano il volto, i territori sono come una tela sulla quale la mano dell’uomo dipinge il paesaggio, ma la loro natura rimane tale e la coltivazione ne favorisce la produttività. È così che anche la natura in sé è oggi riconosciuta un patrimonio dell’umanità. Una riflessione, a WineNews, di Vittorio Sgarbi, nei tanti confronti che abbiamo fatto con il celebre critico d’arte, da tenere in mente quando si assaggia un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, che nasce nelle Colline vitate Patrimonio dell’Unesco, “ricamate” dai viticoltori fino a raggiunge la massima espressione qualitativa nelle Rive e sulla collina del Cartizze, un territorio ancora più ristretto. Ma anche per i visitatori che, da oggi al 19 maggio, saranno alla “Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia” n. 18, dove, a Ca’ Giustinian, sede storica della Biennale, troveranno ad attenderli calici di Prosecco Docg nell’Aperitivo in Terrazza, e per festeggiare i vincitori il 20 maggio, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela, fornitore ufficiale, con la quale prosegue il percorso di valorizzazione delle bollicine italiane più famose al mondo attraverso la cultura, approdando a Venezia.

“Ci piace cogliere la sintonia tra il lavoro dei nostri viticoltori e quello degli artisti e architetti, entrambi danno forma ai luoghi e il loro lavoro è il risultato del talento unito all’impegno appassionato e alla dedizione quotidiana”, spiega la presidente del Consorzio Elvira Bortolomiol, sottolineando come la collaborazione con la Biennale di Venezia “ci offre l’opportunità di dare il nostro contributo alle molteplici forme che assume la bellezza in Italia”.

