Il Prosecco Docg dona il ricavato della vendemmia solidale 2021 alla cantina Le Manzane alla Lilt

Nel 2015 un gruppo di donne Bcs (Breast Cancer Survivors), ovvero operate di tumore al seno, ha iniziato a praticare la voga utilizzando il “Dragon Boat”, un’imbarcazione che può ospitare 20 persone. È nato così il progetto “Akea rosa” della Lilt Treviso, per garantire una concreta possibilità di recupero funzionale, in quanto la voga può migliorare il drenaggio linfatico del braccio operato e quindi la possibilità di accelerare il processo riabilitativo fisico e nello stesso tempo psichico. Il gruppo è seguito da un istruttore professionista e gli allenamenti si svolgono al Circolo Ospedalieri di Treviso, in un ambiente naturale di pregio sul fiume Sile. E per accelerare il processo riabilitativo delle ragazze di “Akea rosa”, Le Manzane ha donato alla Lilt un assegno di 14.721,86 euro, frutto del ricavato della “Vendemmia solidale - Festa e beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” n. 10 tra i filari di Glera della cantina della famiglia Balbinot a San Pietro di Feletto con la star tv Moreno Morello a fare da mattatore, e Sammy Basso, affetto da progeria e testimonial di questa rara sindrome dell'invecchiamento precoce, come ospite speciale, con il patrocinio di Regione del Veneto e il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg.

