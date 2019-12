Il Relais & Châteaux Trofeo Sostenibilità 2020 al Capofaro Locanda & Malvasia di Tasca d’Almerita

Quando un’impresa abbraccia il concetto della sostenibilità, deve praticarlo in ogni sua attività. Come Tasca d’Almerita, una delle grandi firme del rinascimento del vino siciliano, che, dopo aver messo in bacheca il premio di “Wine Enthusiast” come “European Winery of The Year” anche grazie al suo lavoro sul tema della sostenibilità, ha ricevuto anche il Relais & Châteaux Trofeo Sostenibilità 2020, assegnato al Capofaro Locanda & Malvasia, una delle più belle strutture ricettive legate al mondo del vino, sull’Isola di Salina, guidata dalla direttrice, Margherita Vitale.

Un percorso, quello sulla sostenibilità, che Tasca d’Almerita ha intrapreso da tempo con protocolli come “SOStain”, e che si riflette in ogni aspetto, anche dell’ospitalità e della cucina di Capofaro, Ludovico De Vivo. Ennesimo riconoscimento per la cantina siciliana, che arriva dall’associazione che mette insieme 580 tra le più prestigiose proprietà ed hotel nel mondo (con due realtà italiane legate al vino tra le 9 new entry 2019, ovvero Castello Banfi, realtà leader del Brunello di Montalcino della famiglia Mariani, e Monaci delle Terre Nere a Zafferana Etnea, alla pendici dell’Etna, tra i territori vinicoli di maggior successo degli ultimi anni).

